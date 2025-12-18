Новини Пристрої 18.12.2025 comment views icon

Apple, як так? Майбутній недорогий MacBook “засвітився” з процесором A15 Bionic

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Apple, як так? Майбутній недорогий MacBook “засвітився” з процесором A15 Bionic

Комплект для налагодження ядра Apple (kernel debug kit) свідчить, що компанія тестує MacBook з чипом A15. Проте це не єдиний варіант.

Інформацію розкрили файли комплекту, котрі використовуються інженерами Apple. Вони випадково опинилися на вебсайті Apple на початку цього року, але були швидко видалені, щойно перші витоки почали з’являтися в інтернеті.

У записах, пов’язаних з Mac, є рядок, який чітко описує невипущену конфігурацію MacBook на базі чипа A15. Рядок відображається під міткою проєкту mac14p на платформі з позначкою H14P. MacRumors вважає, що MacBook A15 відповідає кодовій назві J267.

У тому ж наборі даних є окремий запис про MacBook з A18 Pro. Він має ідентифікатор J700 та має процесор A18 Pro з бездротовою підсистемою Sunrise, що приписується MediaTek. Порівняно з тестовою конфігурацією на A15, MacBook з A18 Pro більше схожий на визначену конфігурацію продукту, оскільки він ідентифікований за допомогою певного внутрішнього кодового імені та супутніх деталей підсистеми.

Насправді малоймовірно, що Apple випустить Mac на базі A15 Bionic у 2026 році, майже через п’ять років після появи процесора. MacBook з A18 Pro більше відповідає загальній лінійці та продуктивності наявних MacBook. Раніше оригінальний комплект для розробників Apple Silicon Mac mini містив чип A12Z, але всі комп’ютери Apple Mac на власній платформі, доступні споживачам, мали процесори серії M.

Apple MacBook Pro 2026 року позбавиться головної вади екрана, — інсайдер

Попередні витоки свідчать, що недорогий MacBook вийде наступного року з 13-дюймовим дисплеєм, і буде доступний та доступними у сріблястому, синьому, рожевому та жовтому кольорах.

