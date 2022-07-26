Vodafone розширив географію послуги «Доступний роумінг», тепер вона діє у 33 країнах

Оператор мобільного зв’язку Vodafone Україна, що входить до складу NEQSOL Holding (Азербайджан), розширив географію послуги «Доступний роумінг». Словенія та Люксембург доповнили перелік країн, в яких діє безкоштовний пакет послуг зв’язку у роумінгу. З початку війни Vodafone вже надав безкоштовні послуги у роумінгу на 596 мільйонів гривень станом на 30.06.2022р.

Оновлений перелік країн, де клієнти Vodafone можуть користуватись безкоштовним пакетом послуг у роумінгу, сплачуючи лише свою звичайну українську абонплату, виглядає наступним чином:

Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція.

Найбільше українських абонентів Vodafone наразі у Польщі. На другому місці – Німеччина, на третьому – Чехія. Четверта за кількістю українських роумерів країна – Італія, а завершує топ-5 Франція.

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Послуга «Доступний роумінг» включає в себе 10ГБ інтернету, 300 хвилин: 250 вихідних хвилин для дзвінків на номери Vodafone Україна, 50 хвилин для дзвінків на інших українських операторів, в країні перебування, а також для вхідних дзвінків. У пакет також входить 100 SMS на всі напрямки.

Vodafone автоматично підключає послугу «Доступний роумінг» для абонентів передплати за умови підключеного пакета послуг за тарифом, а для контрактних абонентів – за умови сплаченого рахунку. Також послугу можна підключити самостійно один раз на місяць, набравши комбінацію *600*6#.

Після того, як вичерпається пакет послуг, буде діяти базова тарифікація у роумінгу – інтернет 25 грн/100 МБ для передплати та контракту, 50 грн/200 МБ для бізнес абонентів, дзвінки від 15 грн/10 хв, SMS 1,5 грн/15 шт.

Джерело: Vodafone