Vodafone Україна в умовах війни: 1,76 млн абонентів за межами країни, інвестиції впали на 14%, працює 87% мережі, дохід зріс на 3%

Оператор стільникового зв’язку Vodafone Україна підготував звіт за результатами роботу у першому півріччі 2022 року. Зазначається, що в цьому періоді на динаміку фінансових показників суттєво вплинули нетипові фактори, пов’язані з війною – аварійні роботи з відновлення мережі, масові міграції клієнтів за кордон та ін. Зростання частини фінансових показників у першому півріччі 2022 року досягнуто завдяки успішним результатам перших двох місяців року.

Дохід Vodafone Україна у першій половині 2022 року зріс на 3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав понад 9,9 млрд грн. Показник OIBDA (операційний дохід до відрахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів) перевищив 5,76 млрд грн. Маржа OIBDA зросла на 2,1 процентного пункта до 58,1%. Разом з тим, чистий прибуток склав 663 млн грн.

Капітальні інвестиції в першому півріччі склали 1,276 млрд грн, що на 14% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Зазначається, що станом на сьогодні всі елементи базової мережі працюють у звичайному режимі, Vodafone Україна зробила усі необхідні кроки для швидкого переходу на резервний сценарій. Близько 87% мережі працює і цей показник зростає. Усі критичні елементи технічної та ІТ-інфраструктури вже диверсифіковані. Орієнтовна сума втрат активів становить близько 806 млн грн.

Через масову міграцію українців, викликану воєнними діями, суттєво змінився розмір абонентської бази Vodafone Україна. Станом на кінець липня абонентська база оператора склала 16,6 млн клієнтів. З них 1,76 млн вимушено перебувають за межами країни.

Курс Full Stack Web Development Опануйте навички універсального програміста всього за 4 місяці РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Додатково зазначається, що оператор продовжує допомагати країні. Станом на кінець липня 2022 року компанія надала безоплатні послуги на суму 270 млн грн для 13 млн клієнтів в Україні. А за кордоном – на суму 596 млн грн для 1,5 млн абонентів у 32 країнах.