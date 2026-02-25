Meizu може вийти з ринку смартфонів: розробку Meizu 23 зупинили, Flyme Auto відокремлюють

Meizu Note 16 Pro

У китайських соцмережах ширяться повідомлення про можливе згортання смартфонного бізнесу Meizu після того, як розробку серії Meizu 23 нібито зупинили. Про такий розвиток подій свідчить публікація на китайській професійній платформі Maimai.





В анонімному дописі стверджується, що Xingji Meizu може повністю закрити свій підрозділ смартфонів, а пов’язані команди — звільнити. За словами автора, очікувана серія Meizu 23 “фактично зупинена”. Також у повідомленні йдеться, що Flyme Auto працюватиме окремо, отримає нового керівника та увійде до структури Yikatong, яку підтримує Geely, у межах ширшої автомобільної екосистеми.

Інші підрозділи, не пов’язані зі згортанням мобільного напряму, нібито завершать реструктуризацію в березні. Працівникам пропонують компенсацію за схемою N+1. Тим, хто володіє акціями компанії, рекомендують індивідуально консультуватися з HR щодо подальших кроків.

Водночас у дописі підкреслюється, що бренд Meizu не зникне та залишиться в системі Geely. Окремі дочірні компанії Geely можуть продовжити пов’язані операції. Офіційної заяви від Xingji Meizu наразі немає.





Ще на початку лютого інсайдер Digital Chat Station повідомляв про зростання вартості пам’яті та чипсетів. За його словами, це може змусити низку брендів відкласти або скасувати запуски новинок у 2026 році. В онлайн-обговореннях припускали, що Meizu також опинилася серед потенційно постраждалих компаній.

Варто нагадати, що під час заходу Meizu Fans New Year 2026 керівники компанії підтвердили розробку Meizu 23. Вони заявили, що смартфон отримає “найвужчі рамки в історії бренду”. Однак тоді ж повідомили про відмову від фірмової білої фронтальної панелі через виробничі обмеження.

Тепер нові повідомлення ставлять під сумнів ці плани. Якщо інформація підтвердиться, Meizu може змістити фокус із ринку смартфонів на автомобільні та екосистемні рішення в межах Geely.

Варто зауважити, що це не перше повідомлення, що Meizu відмовиться від випуску мобільних пристроїв, а зосередиться на штучному інтелекті. Однак після того виходили нові моделі.

