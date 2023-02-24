«Володар перснів» повертається на великий екран — Warner Bros. працює над кількома новими екранізаціями книг Толкіна

Генеральний директор Warner Bros. Девід Заслав під час фінансового звіту за 4 квартал оголосив, що компанія починає роботу над «кількома фільмами» за «Володарем перснів», уклавши угоду з Embracer Group, яка володіє правами на більшу частину світу Толкіна.

Фільми будуть розроблені New Line Cinema, яка випускала трилогію Пітера Джексона у 2001-2003 роках. Кіносерія заробила майже $3 млрд по всьому світу, а третя частина «Повернення короля» отримала 11 премій «Оскар», включно з нагородою за найкращий фільм.

У спільній заяві Джексон та його колеги по «Володарю перснів» продюсерка Френ Волш та сценаристка Філіппа Бойенс заявили, що Warner Bros і Embracer «тримали їх у курсі кожного кроку» щодо нових фільмів.

«З нетерпінням чекаємо на подальше спілкування, щоб дізнатись про їхнє бачення франшизи», — кажуть Джексон, Волш та Бойенс.

Шведський холдинг Embracer Group придбав права на кінофільми, мерчендайзинг, постановки та інші права на певні літературні твори Дж.Р.Р. Толкієна, включаючи «Володаря перснів» та «Гобіта», у 2022 році.

«Ми розуміємо, наскільки важливі ці твори. Працюючи з нашими партнерами New Line та Warner Bros., ми будемо вшановувати минуле та робити майбутні продукти, дотримуючись високого рівня якості та виробничих цінностей», — сказав Лі Гуіншард, виконавчий директор Embracer.

Студія може розвивати художні фільми як на основі «Володаря перснів», так і «Гобіта». За багаторічною угодою стоять новопризначені керівники кінопідрозділу Warner Bros — Майк де Лука та Памела Ебді, які заявили, що нові кінотворіння не обов’язково повернуться до історії, яку висвітлював Джексон:

«Попри усі масштаби та деталі, які ввібрали у себе дві трилогії, величезний та яскравий всесвіт Толкіна залишається більшою мірою не до кінця дослідженим».

Заслав, який контролював скорочення в Warner Bros. Discovery після торішнього злиття компаній, заявляв про необхідність запуску нових кінофраншиз для отримання прибутку. У четвер конгломерат відзвітував про збитки у розмірі $2,1 млрд.

New Line та Warner Bros Animation також працюють над фентезійним аніме-фільмом «Володар перснів: Війна Рохіррімів», події якого відбуваються за 260 років до подій основної трилогії та охоплюють історію Гельма Молоторукого, дев’ятого короля Рогана. Прем’єра запланована на 12 квітня 2024 року.

У листопаді 2017 року Amazon придбала права на адаптацію «Володаря перснів» у форматі серіалу, розрахованого на 5 сезонів. Перший вийшов восени 2022 року, виробництво другого нині триває у Великій Британії. Компанія інвестувала в проєкт близько $1 млрд, включно з платнею $250 млн за права на франшизу.

Джерело: The Guardian