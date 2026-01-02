Новини Ігри 02.01.2026 comment views icon

Видалення повідомлень і друзів на Xbox підвищує продуктивність ігор

Маргарита Юзяк

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Depositphotos

Професійний гравець у Halo Бретт Леонард, відомий як “Нейд”, помітив дивну річ: після видалення друзів і повідомлень його Xbox почав працювати інакше. І передусім зміни відчутні в самій грі.

Вперше він помітив дивний збіг 18 грудня. Тоді геймер припустив, що система повідомлень Xbox якось пов’язана з тим, як консоль обробляє ігри. Вже 27 грудня він розповів, що провів велике дослідження і виклав його результати.

“Нейд” видалив зі свого облікового запису понад 1000 друзів разом із повідомленнями на Xbox Series X. Після цього його інтерфейс почав працювати помітно швидше, але головне — змінився сам геймплей. За його словами, гра стала плавнішою, прицілювання чіткішим, а постріли почали зараховуватися швидше. Особливо це відчувалося в Halo, де важлива кожна дрібна дія.

Вхідні дані більше не губилися через постійні перевірки тисячі друзів. Після очищення акаунта зникли затримки. Також дії виконуються миттєво, навіть при швидкому натисканні кількох кнопок одночасно. Все це змусило його замислитися над “серйозним недоліком дизайну”.

“Кількість друзів/даних в обліковому записі призводила до неправильної реєстрації введених даних та не синхронізації з серверами якомога швидше. Ми підозрюємо, що ця проблема могла виникнути у всіх невдовзі після виходу Halo 5, коли приблизно наприкінці 2015 року для Xbox One було запущено “оновлення NXOE”, — припускає він в іншому дописі.

Окрім того, що ігри почали працювати на максимальній швидкості, зникли деякі дивні баги. Його акаунт більше не турбували проблеми з повторним приєднанням до сесії, коли система могла безкінечно зависати, і так званий “турбо-глюк”.

“Це також на 100% підтверджено: проблема виникає і на ПК. Це НЕ винятково консольна помилка Xbox. Вона пов’язана з тим, як введення/дані зберігаються в пакетах, що надсилаються на сервери. У цьому випадку апаратне забезпечення не має значення”, — додає Леонард.

На думку Леонарда, видалення друзів, повідомлень та інших даних з облікового запису Xbox може помітно покращити гру. Однак це досвід лише однієї людини, і масово про подібне не повідомляють. Хоча схожу історію розповіли у коментарях. Наприклад, музикант M3RKMUS1C поділився, що мав схожу ситуацію ще близько 10 років тому, коли оновив Xbox One до Windows 10.

Наостанок сам геймер порадив не додавати людей у друзі, а просто підписуватися на них. Він вважає, що такий варіант легший для системи й не впливає на продуктивність так сильно.

Джерело: Pure Xbox

