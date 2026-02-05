tradfi
"Великий" перезапуск Overwatch 2 стартує з видалення двійки у назві

Blizzard вирішила відкотитися до витоків: студія офіційно прибирає цифру з назви Overwatch 2, щоб вона стала просто Overwatch.


Під час презентації Overwatch Spotlight, яку на старті висвітлив IGN, компанія зробила акцент на історії. У новій сюжетній фазі Reign of Talon розповідається, як команда Overwatch зазнає поразки від Talon. Історію подаватимуть через ігрові події, трейлери героїв, анімовані комікси, короткі оповідання та оновлення карт. Все це розтягнуть на шість сезонів.

“Overwatch — це більше, ніж просто цифра: це живий всесвіт, який постійно розвивається, дивує та об’єднує гравців з усього світу. Цього року відбувається великий перелом у тому, як команда розробників бачить майбутнє Overwatch, тож ми офіційно відмовляємося від “2” і рухаємося далі просто як “Overwatch”, — пояснила своє рішення Blizzard.

"Великий" перезапуск Overwatch 2 стартує з видалення двійки у назві
Інфографіка про перезапуск Overwatch 2

Також цього року гра отримає 10 нових героїв. П’ять із них вийдуть одразу зі стартом першого сезону 10 лютого:

  • Доміна (Танк) — Talon
  • Емре (Дамагер) — Talon
  • Мідзукі (Сапорт) — Talon
  • Анран (Дамагер) — Overwatch
  • Кіт із реактивним ранцем (Сапорт) — Overwatch

Ще п’ять героїв з’являться протягом року й стануть частиною сюжету про протистояння Talon на чолі з Doomfist та команди Overwatch. Blizzard також готує тимчасові події “Завоювання”, де гравці обиратимуть сторону й виконуватимуть завдання, отримуючи скіни та інші косметичні предмети.


Також на стиль гри впливатимуть нові підролі для кожної ролі з унікальними пасивними бонусами. Частину вже існуючих героїв перероблять у 2026 році, але без конкретних імен чи дат. Також готують оновлене меню, повернення картки голосування після матчу, більше колаборацій із брендами та нові скіни.

Нагадаємо, що оригінальну Overwatch закрили у 2022 році. Тож перезапуск стосується окремої безплатної версії, яка замінила першу гру. Окремо підтверджено, що Overwatch (вже без “2”) вийде на Nintendo Switch пізніше у 2026 році разом із другим сезоном.

Джерело: XboxEra

