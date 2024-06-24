У другому сезоні серіалу Fallout з’явиться Роберт Хаус, відомий як Містер Хаус з New Vegas — насправді він вже був у першому

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Перший сезон серіалу Fallout від Amazon Prime завершився явним натяком на улюблену багатьма гру Fallout: New Vegas. Шоуранери підтвердили, що один з ключових персонажів гри, Містер Хаус, або ж Роберт Хаус, з’явиться на екранах у другому сезоні.

В інтерв’ю Variety шоуранери Грем Вагнер та Женева Робертсон-Дворет підтвердили, що Роберт Хаус буде залучений до 2 сезону. Шанувальники Fallout: New Vegas знають Роберта Хауса як Містера Хауса. У грі керує Нью-Вегасом як мозок, підключений до суперкомп’ютера, який продовжив своє існування з довоєнної епохи.

Роберт Хаус епізодично з’являється у першому сезоні Fallout під час передвоєнної сцени. Тодішній бос RobCo Industries планує з керівництвом Vault-Tec та керівниками інших компаній не тільки пережити неминучий ядерний апокаліпсис, але, можливо, навіть спровокувати його.

«Багато наших головних героїв перебувають у Вегасі. Лас-Вегас у світі Fallout — це місто Роберта Хауса. Роберт Хаус буде залучений до 2 сезону», — сказав Вагнер.

Перший сезон закінчується тим, «всі шляхи» ведуть у Вегас. Туди вирушає що наглядач Хенк у силовій броні та інші герої серіалу. Все йде до того, що події розвиватимуться у цьому місті або поряд.

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Питання в тому, яку форму прийме Роберт Хаус у другому сезоні. Чи буде серіал Fallout слідувати сюжету Fallout: New Vegas і покаже 200-річний мозок, який підтримується машинами? Або ж автори придумають якийсь інший спосіб змусити Роберта Хауса існувати у цей момент на часовій шкалі Fallout? Зрештою, таємниця того, як лідерка Нової Каліфорнійської Республіки Молдавер прожила понад 200 років, залишається нерозгаданою.

Джерело: IGN

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