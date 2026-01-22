Новини Пристрої 22.01.2026 comment views icon

Вийшли навушники Sony LinkBuds Clip: до 37 годин автономності за $230

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Вийшли навушники Sony LinkBuds Clip: до 37 годин автономності за $230
Sony випустила LinkBuds Clip із відкритою конструкцією та до 37 годин автономності

Sony розширила лінійку бездротових навушників та представила чергову модель — LinkBuds Clip. Вони помітно відрізняються від класичних пристроїв. Це відкриті навушники з кліпсою, які не вставляються у вушний канал і не охоплюють вухо. Натомість вони фіксуються на вусі, як кафа або ювелірна прикраса, дозволяючи слухати музику, не відсікаючи навколишні звуки.

Sony LinkBuds Clip використовують відкриту конструкцію open-ear, тож користувач чує музику й водночас залишається в курсі того, що відбувається навколо — рух транспорту, оголошення чи розмови поруч. За словами виробника, така “завжди відкрита” конструкція краще підходить для тривалого щоденного використання, адже немає потреби зупиняти відтворення або виймати навушник, щоб почути співрозмовника.

Вийшли навушники Sony LinkBuds Clip: до 37 годин автономності за $230

Навушники розміщуються на зовнішній частині вуха за допомогою С-подібної рамки. Sony зазначає, що така форма зменшує втому вух, особливо під час довгого носіння. У комплекті також є змінні насадки для кращої фіксації — вони допомагають адаптувати посадку під різну форму вух.

Sony не є першою компанією, яка експериментує з кліпсовим дизайном. Подібний підхід уже використовували Bose Ultra Open Earbuds і Moto Buds Loop від Motorola. Утім, Sony вирішила запропонувати власну інтерпретацію цього формфактора в межах популярної серії LinkBuds.

Щоб зробити відкриту конструкцію практичнішою, Sony зробила акцент на програмних можливостях. LinkBuds Clip пропонують три режими прослуховування: Standard для музики, Voice Boost для кращої чіткості мовлення в шумних місцях і Sound Leakage Reduction для тихих середовищ, щоб зменшити витік звуку. Через застосунок Sony Sound Connect доступні 10-смуговий еквалайзер, апскейлінг DSEE, підтримка багатоточкового Bluetooth та сенсорне керування.

Вийшли навушники Sony LinkBuds Clip: до 37 годин автономності за $230

Для дзвінків LinkBuds Clip поєднують датчик кісткової провідності з ШІ-алгоритмами шумозаглушення. Sony заявляє, що це допомагає чітко передавати голос навіть у гучному середовищі. Автономність навушників сягає до 37 годин разом із зарядним кейсом. Швидке заряджання забезпечує близько години відтворення після трьох хвилин підключення до живлення. Захист IPX4 дозволяє не хвилюватися через піт або легкий дощ.

Спецпроєкти
Як у 2026-му оцінювати рішення з кіберзахисту: практичні поради для бізнесів
Планувальник задач із календарем: як візуальне планування підвищує ефективність команди

Бездротові навушники Sony LinkBuds Clip уже надійшли в продаж у чорному, бежево-сірому, зеленому та лавандовому кольорах. Ціна становить $229,99.

Джерело: androidauthority

Популярні новини

arrow left
arrow right
OpenAI підтвердила час випуску першого ШІ-пристрою та очікує продажі до 50 млн
Телевізори Sony вироблятиме TCL: компанія отримає 51% акцій
В PS Store стартував Новорічний розпродаж — Forza Horizon 5, Warhammer та інші зі знижками до 90%
Ігри з PlayStation 5 на ПК або Steam Deck: застосунок PSStream імітує PS Portal
Чоловік використав ШІ та 13 тисяч відгуків з Reddit, щоб обрати найкращі TWS-навушники
Sony дала зелене світло на триквел "28 років по тому" з Кілліаном Мерфі в головній ролі
В PS Store стартувала “Чорна П’ятниця” — знижки до 90% на Mass Effect та інші
ЗМІ: Sony створює власну криптовалюту для оплати підписок та ігор PlayStation
Краще, ніж в Чорну п'ятницю: PS Store запустив фінальний розпродаж року зі знижками до -90%
Sony PlayStation Watch — годинник за $780 вийшов обмеженим накладом
Для любителів неону: Sony представила нові DualSense та панелі PS5 в колекції HYPERPOP
Avowed виходить на PlayStation 5 та отримає велике оновлення — передзамовлення вже доступні
Вийшли Xiaomi Buds 6 за $99: ANC та до 35 годин автономності
У витоку Samsung One UI 8.5 знайшли дизайн навушників Galaxy Buds 4
Ентузіаст створив найменшу у світі PlayStation з оригінальних деталей до 31-річчя консолі
Нові PS5 отримають систему охолодження Liquid Metal "в дусі" версії Pro
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати