Вийшли навушники Sony LinkBuds Clip: до 37 годин автономності за $230

Sony випустила LinkBuds Clip із відкритою конструкцією та до 37 годин автономності

Sony розширила лінійку бездротових навушників та представила чергову модель — LinkBuds Clip. Вони помітно відрізняються від класичних пристроїв. Це відкриті навушники з кліпсою, які не вставляються у вушний канал і не охоплюють вухо. Натомість вони фіксуються на вусі, як кафа або ювелірна прикраса, дозволяючи слухати музику, не відсікаючи навколишні звуки.

Sony LinkBuds Clip використовують відкриту конструкцію open-ear, тож користувач чує музику й водночас залишається в курсі того, що відбувається навколо — рух транспорту, оголошення чи розмови поруч. За словами виробника, така “завжди відкрита” конструкція краще підходить для тривалого щоденного використання, адже немає потреби зупиняти відтворення або виймати навушник, щоб почути співрозмовника.

Навушники розміщуються на зовнішній частині вуха за допомогою С-подібної рамки. Sony зазначає, що така форма зменшує втому вух, особливо під час довгого носіння. У комплекті також є змінні насадки для кращої фіксації — вони допомагають адаптувати посадку під різну форму вух.

Sony не є першою компанією, яка експериментує з кліпсовим дизайном. Подібний підхід уже використовували Bose Ultra Open Earbuds і Moto Buds Loop від Motorola. Утім, Sony вирішила запропонувати власну інтерпретацію цього формфактора в межах популярної серії LinkBuds.

Щоб зробити відкриту конструкцію практичнішою, Sony зробила акцент на програмних можливостях. LinkBuds Clip пропонують три режими прослуховування: Standard для музики, Voice Boost для кращої чіткості мовлення в шумних місцях і Sound Leakage Reduction для тихих середовищ, щоб зменшити витік звуку. Через застосунок Sony Sound Connect доступні 10-смуговий еквалайзер, апскейлінг DSEE, підтримка багатоточкового Bluetooth та сенсорне керування.

Для дзвінків LinkBuds Clip поєднують датчик кісткової провідності з ШІ-алгоритмами шумозаглушення. Sony заявляє, що це допомагає чітко передавати голос навіть у гучному середовищі. Автономність навушників сягає до 37 годин разом із зарядним кейсом. Швидке заряджання забезпечує близько години відтворення після трьох хвилин підключення до живлення. Захист IPX4 дозволяє не хвилюватися через піт або легкий дощ.

Бездротові навушники Sony LinkBuds Clip уже надійшли в продаж у чорному, бежево-сірому, зеленому та лавандовому кольорах. Ціна становить $229,99.

Джерело: androidauthority