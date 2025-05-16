Sony анонсувала WH-1000XM6 ─ флагманські бездротові навушники з 12 мікрофонами за $450

Бездротові навушники Sony WH-1000XM6

Sony продовжує розвивати свою лінійку повно розмірних бездротових навушників із шумозаглушенням. Компанія підготувала вже шосте покоління у цій лінійці WH-1000XM6. І хоча нова модель стала ще кращою, коштує вона тепер також більше.

Нові навушники отримали 30-мм драйвери із куполом із композитного карбону та новою конструкцією звукової котушки. Також оновлено систему перетворення цифрового сигналу в аналоговий — тепер вона краще передбачає й оптимізує цифрові шуми та швидше реагує на різкі зміни в музиці.

Sony заявляє, що WH-1000XM6 пропонують ще більшу чіткість і деталізацію звуку, ніж попередня версія. До налаштування аудіо долучилися професійні звукоінженери зі світових студій — Sterling Sound, Battery Studios і Coast Mastering. Виробник обіцяє «студійну точність звучання» — наче ви слухаєте музику так, як її задумував автор.

Новинка підтримує популярні кодеки SBC, AAC, LDAC і новий LC3. Також є фірмова технологія апскейлінгу DSEE Extreme й 360 Reality Audio для створення об’ємного звуку. Новий режим Cinema Upmix може перетворювати стереозапис на просторове звучання. Є роз’єм для передачі аналогового аудіо через кабель, але як і раніше, відсутній цифровий аудіовихід через USB-C — на відміну від, скажімо, AirPods Max.

Шумозаглушення — головна «фішка» серії, і тут також є прогрес. Sony WH-1000XM6 отримали відразу 12 мікрофонів і новий процесор шумозаглушення QN3 HD, який працює в сім разів швидше, ніж попередній QN1 із XM5. Це дозволяє новій системі Adaptive NC Optimizer ще ефективніше й швидше підлаштовуватись під навколишні звуки.

Конструкція драйвера також оновлена з фокусом на ще краще приглушення шумів. Режим Auto Ambient Sound, який автоматично регулює рівень пропуску зовнішніх звуків, також став кращим у порівнянні з попередньою моделлю.

Sony обіцяє й покращену якість дзвінків завдяки мікрофонам з формуванням променя на основі штучного інтелекту, які краще ізолюють ваш голос від фонового шуму.

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На додачу до всього навушники WH-1000XM6 мають оновлений дизайн. Дужка стала ширшою, щоб менше тиснути на голову, і тепер вона асиметрична — легше знайти, де ліво, а де право. Шарнір став гнучкішим, тому чашки знову можна скласти всередину — як це було в ранніх поколіннях. Це зручно для транспортування. Батарея забезпечує до 30 годин автономної роботи з активним шумозаглушенням.

Ціна Sony WH-1000XM6 становить $450, що на $50 більше, XM5 (які своєю чергою були на $50 дорожчі за XM4). Навушники доступні в трьох кольорах із матовим покриттям: чорний, платиново-сріблястий та синій Midnight Blue. У комплекті йде новий кейс із магнітною застібкою.

Зараз WH-1000XM5 можна знайти за $350, а WH-1000XM4 — за $300. Тож якщо не хочеться переплачувати за найновіші функції та можливості, попередні версії виглядають привабливими кандидатами на покупки.

Sony WH-1000XM6 — це логічна еволюція популярної серії: покращений звук, ще краще шумозаглушення, комфортніший дизайн і нові «розумні» фішки. Так, навушники стали дорожчими, але для тих, хто хоче максимум якості в одному пристрої — це варіант, який варто розглянути. А якщо хочеться зекономити, WH-1000XM5 і XM4 досі залишаються чудовими альтернативами.

Джерело: gsmarena