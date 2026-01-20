Вийшов монітор MSI MAG 345CQRF E20: 3440×1440 та 200 Гц за $200

Вийшов MSI MAG 345CQRF E20 за $200: ігровий монітор з 3440×1440, 200 Гц та кривизною 1000R

MSI представила новий доступний ігровий монітор MAG 345CQRF E20, який пропонує ультраширокий дисплей із частотою оновлення 200 Гц за ціною близько $200.

Раніше компанія показала флагманський MPG 341CQR X36 UWQHD з панеллю Samsung 5-го покоління та піксельною структурою V-Stripe RGB. Цей монітор виглядає і відчувається як топове рішення, але й коштує відповідно — понад $1100. Для масової аудиторії MSI традиційно розвиває лінійку MAG, і саме в ній з’явилася нова модель із прицілом на геймерів, які не хочуть переплачувати.

І ось MSI запустила MAG 345CQRF E20 — UWQHD-монітор із діагоналлю 34 дюйми та вигнутим екраном з кривизною 1000R. Максимальна роздільна здатність становить 3440×1440 пікселів, а частота оновлення досягає 200 Гц — це на 20 Гц більше, ніж у попередньої моделі. В основі лежить VA-панель із максимальною яскравістю 300 ніт.

Серед підтримуваних технологій заявлені охоплення 110% простору sRGB, час відгуку 0,5 мс GTG, adaptive-sync для зменшення розривів кадру та стандартні HDR-можливості. Для підключення передбачені порти HDMI 2.0b і DisplayPort 1.4a — їхніх можливостей достатньо для заявлених характеристик. Також є 3,5-мм аудіороз’єм для навушників.

Підставка дозволяє регулювати висоту панелі в діапазоні 0–100 мм, повертати екран на 30 градусів і нахиляти його в межах 5–20 градусів.

Ключова перевага MSI MAG 345CQRF E20 — ціна. В Китаї монітор оцінили в 1599 юанів, що еквівалентно приблизно $230. З урахуванням того, що ціни на китайському ринку часто вищі, у США вартість може наблизитися до $200. Для 34-дюймового UWQHD-монітора з частотою 200 Гц це виглядає більш ніж привабливо.

Джерело: wccftech