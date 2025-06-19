Вийшов ноутбук ASUS ProArt P16 — робоча станція з NVIDIA RTX 5070

Ноутбук ASUS ProArt P16 (H7606)

ASUS продовжує тішити тих, хто працює з відео, графікою, 3D або просто любить, щоб у ноутбука було більше потужності, ніж у деяких настільних ПК. Цього разу компанія представила оновлену версію ProArt P16 (H7606) для людей творчих професій. Цей пристрій отримав відеокарти серії NVIDIA GeForce RTX 50 та процесор AMD Ryzen AI 9 HX 370 з інтегрованим ШІ-модулем (XDNA NPU) продуктивністю 50 TOPS.

Характеристики ASUS ProArt P16 (H7606)

Новий ноутбук ASUS ProArt P16 (H7606) має 16-дюймовий OLED дисплей з роздільною здатністю 3840х2400 пікселів та піковою яскравістю 500 ніт. Екран підтримує сенсорне управління, роботу зі стилусом та охоплює 100% колірної гами DCI-P3.

За продуктивність відповідає 12-ядерний процесор AMD Ryzen AI 9 HX 370 з частотою до 5,1 ГГц. Його доповнюють 32 або 64 ГБ оперативної пам’яті та твердотілий накопичувач місткістю 2 ТБ. Ще тут є дискретна відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 з 8 ГБ пам’яті. Сукупний показник TDP системи становить 125 Вт.

Батарея місткістю 90 Втгод забезпечує до 17,4 години локального відтворення відео Full HD. Пристрій також має вебкамеру з інфрачервоним модулем, бездротові модулі Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4, слот для карт SD, роз’єм 3,5 мм для навушників. Все це розташувалося в алюмінієвому корпусі товщиною 1,5 см і вагою трохи більше 1,8 кг.

Штучний інтелект для творчості

ProArt P16 — один із перших ноутбуків нового покоління Copilot+ PC, тобто з повноцінною локальною ШІ-обробкою прямо на пристрої. Це дозволяє працювати з креативними задачами навіть без інтернету, швидко й без зайвих хмар. Для цього призначені ексклюзивні програмні інструменти:

StoryCube — інтелектуальний менеджер відео та фото, який сам розкидає сцени, допомагає з монтажем і сортує файли. Тобто ви просто творите, а не копаєтеся в теках.

MuseTree — інструмент для швидкого створення графіки з допомогою локального ШІ.

Додатково покупці отримають підписки 6 місяців CapCut PRO (доступ до преміальних інструментів відеомонтажу) та 3 місяці Adobe Creative Suite.

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Ціна

Оновлений ProArt P16 (H7606) вже доступний за ціною від $2499,99. Конфігурація з флагманською GeForce RTX 5090 з’явиться у продажу в 4 кварталі 2025 року, її ціна наразі не називається.

Джерело: techpowerup