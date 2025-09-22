banner
Вийшов процесор MediaTek Dimensity 9500: +32% продуктивності та +55% енергоефективності

Представлений MediaTek Dimensity 9500: 3-нм чипсет з подвійною потужністю NPU і зниженим енергоспоживанням

MediaTek офіційно представила свій найновіший мобільний процесор Dimensity 9500, створений для флагманських смартфонів. Новинка заснована на вдосконаленому 3-нанометровому техпроцесі й приносить помітний стрибок у продуктивності штучного інтелекту, ігровій графіці та енергоефективності. Чип отримав консольний рівень трасування променів, швидший NPU та оновлений CPU.

Характеристики MediaTek Dimensity 9500

Чип Dimensity 9500 має вісім обчислювальних ядер, розбитих на три кластера:

  • одне ядро C1 ultra з частотою 4,21 ГГц (значно вище, ніж в попередніх тестах),
  • три ядра C1 super з частотою 3,5 ГГц,
  • чотири ядра C1 pro з частотою 2,7 ГГц.

У MediaTek заявляють, що однопотокова продуктивність зросла на 32%, а багатопотокова — на 17% порівняно з попередником. При цьому на піковій потужності C1 ultra енергоспоживання знижено на 55%. Загалом під час багатозадачності, ігор чи дзвінків через соцмережі чип працює на 30% ефективніше, ніж попередня версія.

Крім цього, оновлена архітектура кешу та пам’яті принесла першу у галузі підтримку 4-канального сховища UFS 4.1, що підвищує продуктивність під час роботи з великими ШІ-моделями на 40%. Для оперативної пам’яті чип підтримує LPDDR5X 10667 9600 Мбіт/с з пропускною здатністю до 10,7 Гбіт/с.

Подібно до Google Tensor G5 у Pixel 10, MediaTek зробила акцент на штучному інтелекті. Чип отримав новий NPU 990 з рушієм Generative AI Engine 2.0, який подвоює обчислювальну потужність для великих моделей і знижує енергоспоживання на 33%.

Завдяки цьому обробка LLM стала у 2 рази швидшою при генерації 4K-зображень — це ще одне “перше” досягнення для індустрії. Крім того, під час таких завдань NPU споживає на 56% менше енергії, ніж попередник.

За обробку графіки відповідає новий GPU ARM G1-Ultra. Він забезпечує на 33% вищу продуктивність та на 42% кращу енергоефективність. Реалізовано інтерполяцію кадрів до 120 к/с з трасуванням променів. MediaTek співпрацювала з великими студіями, щоб реалізувати підтримку MegaLights в Unreal Engine 5.6 та Nanite в Unreal Engine 5.5, що дозволяє досягати ефектів рівня AAA-консолей в реальному часі.

Dimensity 9500 оснащений ISP Imagiq 1190 з підтримкою роботи в RAW, сенсорів до 320 МП, безперервного автофокусу при 30 к/с, новим портретним рушієм і можливістю запису кінематографічного портретного відео 4K з частотою 60 к/с. Також він став першим чипом для Android із підтримкою Dolby Vision у 4K/120p з електронною стабілізацією.

Ще одна цікава функція — MiraVision Adaptive Display. Вона аналізує освітлення в реальному часі й підлаштовує контраст та насиченість кольорів. Це покращує відтворення кольорів і якість фото в умовах низького освітлення.

Процесор MediaTek Dimensity 9500 підтримує бездротові інтерфейси Wi-Fi 7 та Bluetooth 6.0, роботу в режимі Dual SIM Dual Active 5G/4G та різні супутникові системи навігації (GLONASS, GPS, NavIC тощо).

Першим смартфоном із цим процесором стане Vivo X300, який презентують у Китаї 13 жовтня 2025 року.

Джерело: gizmochina

