У мережі з’явилися нові подробиці про майбутній мобільний процесор MediaTek Dimensity 9600 Pro. За чутками, на додачу до стандартної версії компанія планує випустити ще потужнішу Pro-модифікацію з продуктивністю на рівні настільних ПК.





Характеристики MediaTek Dimensity 9600 Pro

Згідно з витоком інформації з китайської платформи Weibo, яким поділився Digital Chat Station, процесор MediaTek Dimensity 9600 Pro отримає одразу два високопродуктивні ядра. Вони можуть розганятися до частоти 5 ГГц. Такий рівень частот для смартфонів виглядає нетипово. Його планують досягти завдяки новому техпроцесу TSMC N2P.

За попередніми даними, Dimensity 9600 Pro має скласти конкуренцію Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Він матиме 8 обчислювальних ядер на базі архітектури ARM, згрупованих в три кластери в конфігурації 2+3+3. При цьому для забезпечення високої продуктивності призначені одразу два “супер-ядра”. Решта ядер покликані забезпечити баланс енергоефективності. Водночас стандартна версія Dimensity 9600 отримає лише одне “супер-ядро” і нижчі частоти.

Та головна проблема нового процесора полягає у високому енергоспоживанні та виділенні тепла. Це й не дуже дивно, враховуючи відразу два “супер-ядра” з частотою до 5 ГГц. Попри новий техпроцес, чип уже на тестах показує перегрів. Це змушує MediaTek шукати складніші рішення для охолодження. Йдеться про системи, які можуть включати:





випарні камери

рідинне охолодження

навіть активні вентилятори

Нині вже є смартфон з активними системами охолодження, наприклад, RedMagic 11 Pro. Хай там як, якщо виробники пристроїв не впораються з надмірним теплом, процесор може знижувати частоту до 4 ГГц. Тобто втрачати суттєву частину заявленої продуктивності.

Поки що незрозуміло, де саме використовуватимуть Dimensity 9600 Pro. Якщо система охолодження виявиться занадто громіздкою, чип може підійти не для смартфонів, а для портативних ігрових пристроїв чи ноутбуків.

Джерело: notebookcheck