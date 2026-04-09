Dimensity 9600 Pro: два супер-ядра, продуктивність ПК і проблема з охолодженням

Dimensity 9600 Pro: два супер-ядра, продуктивність ПК і проблема з охолодженням

У мережі з’явилися нові подробиці про майбутній мобільний процесор MediaTek Dimensity 9600 Pro. За чутками, на додачу до стандартної версії компанія планує випустити ще потужнішу Pro-модифікацію з продуктивністю на рівні настільних ПК.


Характеристики MediaTek Dimensity 9600 Pro

Згідно з витоком інформації з китайської платформи Weibo, яким поділився Digital Chat Station, процесор MediaTek Dimensity 9600 Pro отримає одразу два високопродуктивні ядра. Вони можуть розганятися до частоти 5 ГГц. Такий рівень частот для смартфонів виглядає нетипово. Його планують досягти завдяки новому техпроцесу TSMC N2P.

За попередніми даними, Dimensity 9600 Pro має скласти конкуренцію Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Він матиме 8 обчислювальних ядер на базі архітектури ARM, згрупованих в три кластери в конфігурації 2+3+3. При цьому для забезпечення високої продуктивності призначені одразу два “супер-ядра”. Решта ядер покликані забезпечити баланс енергоефективності. Водночас стандартна версія Dimensity 9600 отримає лише одне “супер-ядро” і нижчі частоти.

Та головна проблема нового процесора полягає у високому енергоспоживанні та виділенні тепла. Це й не дуже дивно, враховуючи відразу два “супер-ядра” з частотою до 5 ГГц. Попри новий техпроцес, чип уже на тестах показує перегрів. Це змушує MediaTek шукати складніші рішення для охолодження. Йдеться про системи, які можуть включати:


  • випарні камери
  • рідинне охолодження
  • навіть активні вентилятори

Нині вже є смартфон з активними системами охолодження, наприклад, RedMagic 11 Pro. Хай там як, якщо виробники пристроїв не впораються з надмірним теплом, процесор може знижувати частоту до 4 ГГц. Тобто втрачати суттєву частину заявленої продуктивності.

Поки що незрозуміло, де саме використовуватимуть Dimensity 9600 Pro. Якщо система охолодження виявиться занадто громіздкою, чип може підійти не для смартфонів, а для портативних ігрових пристроїв чи ноутбуків.

Вийшов процесор MediaTek Dimensity 9500: +32% продуктивності та +55% енергоефективності

Весняний апгрейд: 10 гаджетів Canyon, на які варто звернути увагу
Samsung представив Galaxy S26 та S26+: 12 ГБ ОЗП, більші дисплей, акумулятор і дуже багато ШІ

Джерело: notebookcheck

+40% до ціни ПК: до дорогих DRAM і NAND додається дефіцит процесорів
Забудьте про бюджетні ноутбуки: Аналітики прогнозують зростання вартості на 40%
Intel піднімає ціни на процесори втретє за рік: сумарно на +30%
Материнська плата ASRock "спалила" три процесори Ryzen 7 9800X3D поспіль: оновлення не допомагають
Найшвидший в історії Apple: новий процесор M5 Max перевершив Ryzen AI Max+ 395 та процесори Intel в Geekbench 6
Intel Bartlett Lake: техноблогери успішно запустили Windows 11 та затестили процесор
В Geekbench з'явились нові результати бюджетного процесора Intel Wildcat Lake
Скільки, скільки: з'явились попередні ціни на процесори AMD Ryzen 9 9950X3D2
12 ядер проти 24: Новий Intel Core 9 273PQE Bartlett Lake кидає виклик i9-14900K
Apple представила M5 Pro і M5 Max для MacBook Pro: 18 ядер CPU, до 40 ядер GPU та +30% продуктивності
Intel готує процесор із графікою NVIDIA RTX: що відомо про Serpent Lake
До 18% вища продуктивність в іграх: як працює iBOT від Intel
А так можна було: Intel Bartlett Lake-S запустили на користувацькій материнській платі
AMD показала Ryzen 9 9950X3D2 з 208 МБ кешу і TDP 200 Вт — перший у світі CPU з подвійним 3D V-Cache
Перші тести Snapdragon X2 Elite: Apple M5 і нові процесори Intel та AMD пасуть задніх
MacBook Neo все? В Apple виникли неочікувані проблеми з виробництвом
Одна афера за іншою: виробника ноутбуків Chuwi викрили на нових шахрайствах
Перші тести Snapdragon X2 Elite Extreme у Geekbench: до 23198 балів у багатоядерному режимі
Перші тести Intel Wildcat Lake: бюджетний Core 5 320 майже наздоганяє Ryzen 5
Nvidia, прискорюйся: китайська Moore Threads представила ноутбук з власним 12-ядерним ARM-процесором
Перші тести AMD Ryzen AI 7 445 розчарували: гірше за Core Ultra 7 256V та ледь випереджає Ryzen AI 5 340
