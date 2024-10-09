MediaTek представила процесор Dimensity 9400 — швидший на 35%, з кращими фотоможливостями

Флагманський мобільний процесор Mediatek Dimensity 9400 представлений офіційно. Він отримав сім ядер з одним надпродуктивним на частоті 3,63 ГГц та потужну графіку Immortalis G925.

Процесор створений TSMC за 3 нм техпроцесом N3E, що обіцяє підвищену продуктивність та ефективність. Звичайно ж, він оснащений NPU, як і всі нові чипи останнього часу.

Чип збудований за схемою 1+3+4. Суперпродуктивне ядро ​Cortex-X925 працює на частоті до 3,63 ГГц, три ядра Cortex-X4 мають максимальну частоту 3,3 ГГц, ефективність забезпечують чотири Cortex-A720 на 2,4 ГГц. За даними Mediatek, Dimensity 9400 пропонує 15% збільшення продуктивності IPC (інструкцій за цикл), що разом із підвищенням тактової частоти порівняно з попередником дає 35% приріст одноядерної продуктивності та 28% покращення для кількох ядер.

Вбудований процесор Immortalis-G925 працює на частоті 1612 МГц та обіцяє покращення продуктивності на 41%, швидше на 40% трасування променів та заощадження енергії на 44%. ШІ працює на NPU 890, який споживає на 35% менше енергії, ніж його попередник.

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З можливостей штучного інтелекту чип забезпечує коригувальну заливку зображень для отримання чітких фото, x100 цифрове збільшення з «чудовою деталізацією» та кращу енергоефективність під час фільмування відео 4K / 60 кадрів в секунду. ISP Imagiq 1090 дозволить записувати відео HDR у всьому діапазоні масштабування, що означає можливість перемикання рівнів масштабування та об’єктивів без зміни якості відео.

Процесор підтримує дисплей WQHD+ із частотою оновлення до 180 Гц, а також дисплеїв, що складаються втричі. З ним доступне фільмування 10-бітного відео 8K 60 кадрів в секунду із повнодіапазонним масштабуванням HDR.

Dimensity 9400 — перший мобільний процесор на ринку, який використовує новітню оперативну пам’ять LPDDR5X (10,7 Гбіт/с. Він також отримав 100% збільшення кешу L2 та 50% кешу L3. Чим матимуть на борту смартфони Oppo Find X8 у листопаді та Vivo X200 вже цього місяця.

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Джерело: MediaTek

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