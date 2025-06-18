Нові ядра ARM Travis — збільшення інструкцій за такт замість зростання частоти

Нове ядро ARM Travis у Dimensity 9500 обіцяє «двозначне зростання» інструкцій за такт

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Днями в базі даних тестового пакета Geekbench засвітився новий мобільний процесор MediaTek Dimensity 9500. Саме завдяки цьому витоку ми вперше побачили в дії нове високопродуктивне ядро ARM з кодовою назвою Travis. Частота виявилася на рівні 3,23 ГГц, а не 4 ГГц, як дехто очікував. Для порівняння, надпродуктивне ядро у Dimensity 9400 працює на частоті 3,63 ГГц. Схоже, гонка за герцами сходить зі сцени, а не перший план виходить оптимізація.

Як стверджує авторитетний інсайдер Digital Chat Station, ядро Travis офіційно презентують вже у вересні. І головне не в тому, скільки там герців, а наскільки розумно процесор використовує кожен такт. Ключовий показник для нових флагманських чипів — це IPC (кількість інструкцій, які процесор виконує за один такт). Простою мовою: процесор із удвічі вищим IPC може працювати на вдвічі нижчій частоті й досягати того самого результату. Реальність, звісно, складніша, але для початку цього достатньо.

ARM обіцяє «двозначне зростання» IPC (у відсотках), що дозволить ядру Travis працювати швидше й ефективніше без перегріву та надмірного споживання. Адже з кожним підняттям частоти росте напруга, а з нею — тепловиділення, яке зростає в квадраті. Тож навіть невелике зменшення герців може суттєво зменшити нагрів і покращити автономність.

Travis також підтримує розширення ARM SME (Scalable Matrix Extension). Це допоможе покращити продуктивність в задачах штучного інтелекту та класичних алгоритмах обробки сигналів (наприклад, обробки зображень та аудіо). SME є частиною ширшої стратегії ARM щодо модернізації обчислювальної архітектури для дедалі різнорідніших робочих навантажень на мобільних та периферійних пристроях.

Достовірності витоку додає те, що Digital Chat Station опублікував зображення з, ймовірно, офіційної прес-конференції ARM, що безпосередньо підтверджує названі особливості.

В процесорі Dimensity 9500 нове ядро Travis працює в тандемі з трьома ядрами Alto (про які ми поки знаємо лише назву) і чотирма ядрами Gelas — наступниками Cortex-A7xx. За графіку відповідає новий GPU ARM з кодовою назвою Drage, який вийде на ринок під брендом Mali-G1.

Ще цікавіше, що ARM вирішила відмовитися від бренду Cortex і розбити його на декілька «галузевих» напрямків:

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Lumex — для мобільних пристроїв;

Niva — для ПК;

Zena — для авто;

Neoverse — для серверів;

Orbis — для Інтернету речей.

Отже, ARM робить ребрендинг, хоча ще не робила офіційних заяв з цього приводу. А ми готуємось зустрічати чипи нового покоління, які вже не женуться за частотами, а нарощують ефективність на кожному такті.

Джерело: gizmochina, gsmarena

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