Вийшов Redmi Note 15: OLED 120 Гц та Snapdragon 6 Gen 3 від $140

Вадим Карпусь

Redmi Note 15

На додачу до смартфонів середнього рівня Redmi Note 15 Pro та Pro+ компанія Xiaomi також представила бюджетну версію Redmi Note 15. На відміну від старших пристроїв, компанія не робила попередніх анонсів цієї моделі. Проте новинка отримала відчутні зміни в порівнянні з Redmi Note 14.

Габарити Redmi Note 15 збільшилися на 2 мм у висоту — тепер смартфон має розміри 164×75,42×73,5 мм. Але водночас маса зменшилася з 190 г до 178 г. Завдяки збільшенню розмірів вдалося встановити більший 6,77-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 1080p, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 3200 ніт. Акумулятор також став місткішим: 5800 мА·год проти 5110 мА·год у попередника. При цьому збереглася підтримка дротової зарядки потужністю 45 Вт.

Ще одне оновлення торкнулося платформи. MediaTek Dimensity 7025 Ultra поступився місцем новому й продуктивнішому Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. За даними тестів, приріст продуктивності становить близько 18%. На вибір користувачів доступні конфігурації з 6, 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та сховищем місткістю 128 або 256 ГБ.

Водночас Xiaomi замінила сенсор основної камери на 50-мегапіксельний Light Hunter 400, що може призвести до певного зниження якості порівняно з Sony LYT-600, що використовувався у Redmi Note 14.

Компанія поки не повідомила про міжнародний запуск цієї моделі, але за останніми витоками смартфон може вийти на інших ринках під назвою Redmi Note 15 5G. У Китаї доступні кольори Azure Blue, Midnight Dark та Starlight White. Ціна залежно від конфігурації пам’яті становить:

  • 6/128 ГБ — $139
  • 8/128 ГБ — $153
  • 8/256 ГБ — $181
  • 12/256 ГБ — $209.

Джерело: notebookcheck

