Xiaomi представила Redmi Note 15 Pro та Pro+: батарея 7000 мА•год та ціна від $210

Як і очікувалося, Xiaomi офіційно представила в Китаї нові смартфони Redmi Note 15 Pro та Note 15 Pro+. Компанія зробила акцент на міцності корпусу, водозахисті й рекордній автономності. Це найвитриваліші смартфони серії Note за всю історію, які при цьому також не розчарують фанатів продуктивності та фотоможливостей.

Характеристики

Обидві моделі отримали 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2772×1280 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Пікова яскравість сягає 3200 ніт. Частота відгуку сенсора становить 480 Гц, а в деяких іграх активується миттєве зчитування до 2560 Гц. Для зниження мерехтіння застосовується ШІМ-димер з частотою 3840 Гц. Дисплей підтримує HDR10+, Dolby Vision і HDR Vivid, має 12-бітну глибину кольору й покриття колірного простору DCI-P3. Технологія Wet Touch 2.0 дозволяє керувати смартфоном навіть із мокрим дисплеєм.

Redmi Note 15 Pro працює на базі процесора MediaTek Dimensity 7400 Ultra (4-нм, до 2,6 ГГц, GPU Mali-G615 MC2). Обсяг оперативної пам’яті може становити 8 або 12 ГБ, а місткість сховища — 256 або 512 ГБ. У свою чергу, Redmi Note 15 Pro+ став першим смартфоном на базі нового чипа Snapdragon Snapdragon 7s Gen 4 із графікою Adreno 810. Для кращого контролю температур у цій моделі виробник запровадив систему охолодження Ice-Sealed Circulating Cooling Pump із великим графітовим шаром. Пристрій має 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті та 256 або 512 ГБ вбудованого сховища.

В плані дизайну задня частина майже не змінилася у порівнянні з торішнім Redmi Note 14 Pro+. Смартфон Redmi Note 15 Pro отримав основний 50-мегапіксельний сенсор Sony LYT-600 з OIS (об’єктив f/1.5). Його доповнюють 8-мегапіксельний надширококутний модуль та 2-мегапіксельний макро модуль. Фронтальна камера має сенсор на 20 Мп. Note 15 Pro+ пропонує кращу конфігурацію камери. Головний 50-мегапіксельний сенсор Light Fusion 800 з OIS доповнений 50-мегапіксельним телефото модулем з 2,5-кратним зумом і 8-мегапіксельним надширококутним модулем. Фронтальна камера — 32-мегапіксельна. Обидві моделі знімають відео у роздільній здатності 4K та використовують ШІ-алгоритми для покращення та редагування знімків на кшталт Magic Eraser і AI Portrait.

В обох новинках встановлені акумулятори місткістю 7000 мА·год — найбільший у лінійці Note. Модель Note 15 Pro підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт, а Pro+ — 90 Вт. Пристрої також підтримують реверсивну зарядку потужністю 22,5 Вт для живлення інших гаджетів. Корпуси прикриті склом Xiaomi Dragon Crystal та підсилені склопластиковою задньою панеллю. Смартфони витримують падіння з висоти 2 метрів на граніт. Вони сертифіковані за IP66, IP68, IP69 та IP69K, що підтверджує пилонепроникність і захист навіть від водяного струменя під високим тиском.

Аудіосистема включає симетричні стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos та Hi-Res Audio, гучність яких Xiaomi оцінює у 400% порівняно зі стандартними рішеннями. Смартфони підтримують 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC та покращену GPS-навігацію. У Pro+ встановлено додатковий чип Pascal T1S, який підвищує швидкість Wi-Fi і Bluetooth до 26% та покращує точність позиціонування. Спеціальна версія Note 15 Pro+ Satellite Messaging Edition підтримує двосторонні повідомлення через супутникову мережу Beidou, а також відправку SMS у надзвичайних ситуаціях без доступу до мобільного зв’язку. Обидва пристрої працюють під управлінням HyperOS 2 на базі Android 15.

Ціна

Нові смартфони Redmi Note 15 Pro та Note 15 Pro+ вже надійшли у продаж у Китаї. Доступні кольори Midnight Black, Purple, White та Blue.

Ціна Redmi Note 15 Pro:

8/256 ГБ — $210,

12/256 ГБ — $238,

12/512 ГБ — $266.

Ціна Redmi Note 15 Pro+:

12/256 ГБ — $280,

12/512 ГБ — $308,

16/512 ГБ — $336,

Satellite Messaging Edition — $350.

Джерело: gizmochina