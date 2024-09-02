Qualcomm випустила процесор Snapdragon 6 Gen 3 – трохи розігнана модифікація Snapdragon 6 Gen 1

Протягом вихідних модельний ряд мобільних процесорів Qualcomm поповнився новим пристроєм Snapdragon 6 Gen 3. Компанія не робила анонсу цієї події, а просто додала нову сторінку на свій сайт. Нова платформа середнього класу прийде на зміну Snapdragon 6 Gen 1, пропустивши версію другого покоління для 4-нм чипа.
Новий процесор Snapdragon 6 Gen 3 в багатьох характеристиках схожий на Snapdragon 7s Gen 2. Він також виготовляється за нормами 4-нм техпроцеса, містить 4 ядра Cortex-A78, 4 ядра Cortex-A55 та GPU Adreno 710. Різниця полягає в меншій частоті процесора та обмеженні максимальної частоти дисплея на 120 Гц проти 144 Гц у Snapdragon 7s Gen 2.
Водночас новинка не дуже відрізняється за характеристиками від Snapdragon 6 Gen 1. Вона пропонує трохи вищу частоту для кластера ядер Cortex-A78. Також новий чип забезпечує покращену продуктивність штучного інтелекту для таких завдань, як відстеження активності та шумозаглушення під час дзвінків.
Snapdragon 6 Gen 3 підтримує оперативну пам’ять LPDDR4X та LPDDR5, а також сховище на базі пам’яті UFS 3.1. Бездротові інтерфейси представлені Bluetooth 5.2 та Wi-Fi 6E. Процесор забезпечує роботу сенсорів з роздільною здатністю до 200 Мп для знімання одиночних фото, 48 Мп – для послідовного знімання та конфігурацій двох сенсорів 32 Мп + 16 Мп. Докладні характеристики Snapdragon 6 Gen 3 та порівняння з Snapdragon 6 Gen 1 й Snapdragon 7s Gen 2 представлені в наступній таблиці.
Qualcomm поки що не надала інформацію про строки доступності нового процесора Snapdragon 6 Gen 3 для виробників мобільних пристроїв.
Джерело: gsmarena
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