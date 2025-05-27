Вийшов Xiaomi RedmiBook 14 Ryzen 2025: ноутбук з алюмінієвим корпусом, 16 ГБ ОЗП та ціною від $458

Xiaomi продовжує активно розширювати лінійку своїх ноутбуків. Компанія випустила нову модель RedmiBook 14 Ryzen 2025, яка доповнює версію Redmi Book 14 2025, що вийшла на початку року з процесорами Intel. Новинка, як видно з назви, використовує чипи AMD Ryzen. Це компактний, продуктивний і, що найважливіше, доступний ноутбук, який може стати чудовим варіантом для навчання, роботи або навіть легкого геймінгу.

Характеристики Xiaomi RedmiBook 14 Ryzen 2025

Новий ноутбук Xiaomi RedmiBook 14 Ryzen 2025 отримав 14-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1920×1200 пікселів, частотою оновлення 60 Гц і повним покриттям колірного простору sRGB (100%). Пристрій доступний у двох конфігураціях: з процесорами Ryzen 5 7535H (6 ядер, 12 потоків, базова частота 3,3 ГГц, буст до 4,55 ГГц) та Ryzen 7 7735H (8 ядер, 16 потоків, базова частота 3,2 ГГц, буст до 4,75 ГГц). Обидві версії оснащені 16 ГБ оперативної памʼяті LPDDR5 та SSD місткістю 512 ГБ. Також передбачено місце для ще одного накопичувача формату M.2.

Для охолодження використовується дві теплові трубки товщиною 8 мм і два вентилятора, що має гарантувати стабільну продуктивність під навантаженням. Акумулятор має місткість 56 Вт·год і заряджається через адаптер USB-C потужністю 68 Вт. Батарея забезпечує до 17,8 години автономної роботи в режимі перегляду відео. Товщина корпусу Xiaomi RedmiBook 14 Ryzen 2025 складає всього 15,9 мм, вага — 1,35 кг. Корпус виконано з алюмінієвого сплаву, а петлі — з металу, обробленого на станку з ЧПК. Пристрій має модуль Wi-Fi 6 з двома антенами. Портів вистачить на всі базові потреби:

два USB-C 3.2 Gen 2,

один USB-A 3.2 Gen 1,

один USB-A 2.0,

HDMI 2.1 TMDS (підтримка 4K@60 Гц),

стандартний 3,5-мм аудіороз’єм.

Ноутбук працює під управлінням Windows 11 Home.

Ціни

Новинка вже надійшла у продаж в Китаї. Ціна Xiaomi RedmiBook 14 Ryzen 2025 з процесором Ryzen 5 7535H становить $458. Версія з чипом Ryzen 7 7735H оцінюється у $513. Інформація про початок міжнародних продажів наразі відсутня.

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Джерело: gizmochina