Перщий погляд на Xiaomi 16 — витоки розкривають вигляд та характеристики

Рендер Xiaomi 16

Схоже, Xiaomi серйозно налаштована оновити свою флагманську лінійку в компактному форматі. В мережі з’явились нові рендери майбутнього смартфона Xiaomi 16, витоки характеристик, і вони показують чимало цікавого.

Інсайдер Majin Bu поділився зображенням CAD-моделі Xiaomi 16. На цьому рендері видно, що загальне розташування камер залишилося знайомим — три сенсори в корпусі у формі «квадратик із заокругленнями». Але є й зміни: фальшивий четвертий об’єктив, який був у Xiaomi 15, прибрали. Брендинг Leica перемістили в нижній правий кут блоку камер, а спалах залишився праворуч.

Також видно двоколірну задню панель. Темніша частина, ймовірно, позначає місце для котушки бездротової зарядки, яку в роздрібній версії прикриє декоративне покриття.

Очікується, що офіційний анонс Xiaomi 16 і 16 Pro відбудеться наприкінці вересня. Це будуть одні з перших смартфонів на новому процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. А ось Xiaomi 16 Ultra, за чутками, покажуть окремо — вже на початку 2026 року.

З попередніх витоків вже стали відомі деякі технічні характеристики Xiaomi 16. Цей пристрій отримає 6,3-дюймовий плаский OLED-дисплей з дуже тонкими рамками з усіх боків. В наші часи, коли на ринок виходять смартфони з 6,79-дюймовим екранами, дисплей діагоналлю 6,3 дюйма вже може вважатися відносно компактним.

Ще смартфону Xiaomi 16 приписують великий акумулятор — місткістю до 6800 мА·год зі швидкою зарядкою потужністю 100 Вт. Це значне оновлення порівняно з Xiaomi 15, у якого була батарея на 5400 мА·год і зарядка потужністю 90 Вт. Попри об’ємну батарею, нам обіцяють тонкий і легкий корпус — це серйозний плюс для компактного флагмана. Ще одна важлива деталь — основна камера на 50 Мп з перископічним телефото модулем. Пристрій працюватиме на ОС Android 16 з новою оболонкою HyperOS 3.0.

Схоже, в цій моделі Xiaomi робить акцент на балансі потужності, автономності й дизайну. Якщо ви чекали на смартфон, який майже не поступається Pro-версіям, але при цьому зручно лежить у руці й поміщається в кишені — варто придивитися до цієї моделі.

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Джерело: gsmarena, gizmochina