Samsung представила Sokatoa — інструмент для пошуку проблем із продуктивністю графіки на Android / Android Authority

Компанія Samsung представила новий інструмент для аналізу графічної продуктивності Sokatoa, який має допомогти розробникам знаходити причини падіння FPS, перегріву пристроїв і швидкого розряду батареї в Android-застосунках. Утиліта аналізує роботу графічного процесора та показує, де саме під час рендерингу виникають вузькі місця.





Sokatoa — це інструмент профілювання GPU для Android. Він дозволяє детально відстежувати, як виконуються графічні задачі під час роботи застосунку. Інструмент розробили команди Samsung Austin Research Center (SARC) та Advanced Computing Lab (ACL) — дослідницькі підрозділи Samsung, які працюють над архітектурою GPU та системними обчисленнями.

Чому оптимізувати графіку на Android складно

На відміну від консолей із фіксованим “залізом”, екосистема Android складається з великої кількості різних чипсетів, графічних процесорів і драйверів. Через це знайти причину просідання продуктивності іноді непросто.

Більшість інструментів профілювання показують лише загальний рівень навантаження системи. Але коли гра або застосунок починає “фризити”, зрозуміти джерело проблеми складніше: це може бути повільний шейдер, надто важкі текстури, стрибок навантаження на GPU або навіть термальне обмеження продуктивності.





Ситуацію ускладнює й те, що сучасні мобільні ігри та застосунки використовують дедалі складніші графічні технології — від високоякісних текстур до просунутих систем освітлення, складних методів рендерингу й елементів доповненої реальності.

Ключова особливість Sokatoa — multi-frame GPU profiling. На відміну від багатьох інших профайлерів, які аналізують лише один кадр, цей інструмент дозволяє одночасно переглядати та порівнювати кілька кадрів рендерингу.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Такий підхід допомагає помітити закономірності в роботі графічного конвеєра — наприклад, коли навантаження на GPU різко зростає або коли проблеми з’являються лише періодично. У результаті розробники швидше знаходять причини просідань продуктивності, пов’язані з неефективними шейдерами, піковими обчисленнями чи різницею між кадрами.

Цикл оптимізації стане швидшим

Sokatoa дозволяє редагувати шейдери та повторно запускати графічні робочі навантаження безпосередньо на пристрої. Інженери можуть змінити код, знову виконати рендеринг і одразу побачити результат.

Це значно прискорює процес оптимізації — розробникам не потрібно кожного разу збирати нову повну версію застосунку, щоб перевірити невеликі зміни у графічному коді.

Інтерфейс інструмента містить детальні візуалізації GPU-метрик, які допомагають краще зрозуміти поведінку графічного конвеєра під час виконання застосунку.

“Ми розуміємо виклики, з якими стикаються Android-розробники під час оптимізації графічної продуктивності своїх застосунків. Наш GPU-профайлер із підтримкою аналізу кількох кадрів дає інструменти, яких їм бракувало, щоб ефективніше знаходити та усувати вузькі місця рендерингу”, — зазначив віцепрезидент підрозділу GPU Software Development Текхьон Кім.

Інструмент оптимізований для графічних процесорів Xclipse, які використовуються в смартфонах Samsung. Водночас Sokatoa не обмежується лише ними — він також підтримує GPU інших виробників, зокрема рішення від Qualcomm та Arm.

Під час розробки Samsung співпрацювала з Google і LunarG, щоб забезпечити сумісність інструмента з сучасними графічними API Android, зокрема Vulkan.

Sokatoa вже доступний для безкоштовного завантаження. Компанія також повідомила, що пізніше цього року планує відкрити вихідний код інструмента.





Джерела: Android Authority, Samsung