Новини Софт 13.03.2026

Samsung представила Sokatoa: інструмент для пошуку проблем із продуктивністю графіки на Android

author avatar

Софія Шадріна

Авторка новин

Samsung представила Sokatoa — інструмент для пошуку проблем із продуктивністю графіки на Android / Android Authority
Компанія Samsung представила новий інструмент для аналізу графічної продуктивності Sokatoa, який має допомогти розробникам знаходити причини падіння FPS, перегріву пристроїв і швидкого розряду батареї в Android-застосунках. Утиліта аналізує роботу графічного процесора та показує, де саме під час рендерингу виникають вузькі місця.


Sokatoa — це інструмент профілювання GPU для Android. Він дозволяє детально відстежувати, як виконуються графічні задачі під час роботи застосунку. Інструмент розробили команди Samsung Austin Research Center (SARC) та Advanced Computing Lab (ACL) — дослідницькі підрозділи Samsung, які працюють над архітектурою GPU та системними обчисленнями.

Чому оптимізувати графіку на Android складно

На відміну від консолей із фіксованим “залізом”, екосистема Android складається з великої кількості різних чипсетів, графічних процесорів і драйверів. Через це знайти причину просідання продуктивності іноді непросто.

Більшість інструментів профілювання показують лише загальний рівень навантаження системи. Але коли гра або застосунок починає “фризити”, зрозуміти джерело проблеми складніше: це може бути повільний шейдер, надто важкі текстури, стрибок навантаження на GPU або навіть термальне обмеження продуктивності.


Ситуацію ускладнює й те, що сучасні мобільні ігри та застосунки використовують дедалі складніші графічні технології — від високоякісних текстур до просунутих систем освітлення, складних методів рендерингу й елементів доповненої реальності.

Ключова особливість Sokatoa — multi-frame GPU profiling. На відміну від багатьох інших профайлерів, які аналізують лише один кадр, цей інструмент дозволяє одночасно переглядати та порівнювати кілька кадрів рендерингу.

Такий підхід допомагає помітити закономірності в роботі графічного конвеєра — наприклад, коли навантаження на GPU різко зростає або коли проблеми з’являються лише періодично. У результаті розробники швидше знаходять причини просідань продуктивності, пов’язані з неефективними шейдерами, піковими обчисленнями чи різницею між кадрами.

Цикл оптимізації стане швидшим

Sokatoa дозволяє редагувати шейдери та повторно запускати графічні робочі навантаження безпосередньо на пристрої. Інженери можуть змінити код, знову виконати рендеринг і одразу побачити результат.

Це значно прискорює процес оптимізації — розробникам не потрібно кожного разу збирати нову повну версію застосунку, щоб перевірити невеликі зміни у графічному коді.

Інтерфейс інструмента містить детальні візуалізації GPU-метрик, які допомагають краще зрозуміти поведінку графічного конвеєра під час виконання застосунку.

“Ми розуміємо виклики, з якими стикаються Android-розробники під час оптимізації графічної продуктивності своїх застосунків. Наш GPU-профайлер із підтримкою аналізу кількох кадрів дає інструменти, яких їм бракувало, щоб ефективніше знаходити та усувати вузькі місця рендерингу”, — зазначив віцепрезидент підрозділу GPU Software Development Текхьон Кім.

Інструмент оптимізований для графічних процесорів Xclipse, які використовуються в смартфонах Samsung. Водночас Sokatoa не обмежується лише ними — він також підтримує GPU інших виробників, зокрема рішення від Qualcomm та Arm.

Під час розробки Samsung співпрацювала з Google і LunarG, щоб забезпечити сумісність інструмента з сучасними графічними API Android, зокрема Vulkan.

Sokatoa вже доступний для безкоштовного завантаження. Компанія також повідомила, що пізніше цього року планує відкрити вихідний код інструмента.

Ledger виявила вразливість в Android, яка дозволяє викрасти seed-фразу криптогаманця за секунди


Джерела: Android Authority, Samsung

Популярні новини

arrow left
arrow right
Face ID без "острівця": Samsung Galaxy S27 Ultra отримає модернізовану систему розпізнавання обличчя
Unreal Engine: режисер трьох перших фільмів “Пірати Карибського моря” назвав причину погіршення ефектів в кіно
Samsung готує три нові зарядні пристрої для Galaxy S26: 25 Вт магнітна, 50 Вт і 60 Вт адаптери
Telegram дозволив додавати сторіс українцям без Premium-акаунтів
Перші тести Samsung Galaxy S26 з Exynos 2600: продуктивність GPU наздоганяє Snapdragon
Названо 10 найпопулярніших смартфонів 2025 року
На Android запустять автоматичний бекап файлів на Google Диск
Представлений Samsung Galaxy A07 5G: 120 Гц і 6000 мА•год за $140
Функція Audio Eraser від Samsung тепер працює з YouTube та іншими застосунками
Три феноменальні AAA-ігри для консолей і ПК, у які також можна зіграти на Android
AirDrop для всіх: Google розширить обмін файлами з iPhone на "багато" Android-смартфонів
Смартфони Samsung тепер можна використати замість ключів для дому
Google оновлює дизайн голосового пошуку на Android
Microsoft визнає: критична помилка у Windows 11 може заблокувати доступ до диска С:
Текстова трансляція Samsung Galaxy Unpacked 2026 від ITC.ua
У серії Samsung Galaxy S26 новий Gemini: з ним смартфон стає особистим помічником
Що каже Samsung: двомісячний Galaxy S25+ загорівся під час заряджання
ITC.ua запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Nova Launcher повертається з рекламою і подальшою підтримкою
SSD здорожчають: Samsung, Hynix та Sandisk планують подвоїти ціни на NAND
Смартокуляри Samsung вийдуть в цьому році та не отримають ключової функції
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати