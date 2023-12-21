Warner Bros Discovery веде переговори про злиття з Paramount Global – можливе об’єднання Paramount+ та Max, CBS News та CNN

Як повідомляє Axios, CEO Warner Bros. Discovery Девід Заслав зустрівся з CEO Paramount Global Бобом Бакішем у вівторок у Нью-Йорку, щоб обговорити можливе злиття компаній. Заслав також обговорив угоду з Шарі Редстоун, яка володіє материнською компанією Paramount. Переговори між WBD і Paramount поки що на ранніх стадіях і можуть остаточно не завершитися угодою.

Зустріч Заслава та Бакіша, яка тривала кілька годин, відбулася в штаб-квартирі Paramount на Таймс-сквер. Сторони обговорили, як їхні компанії можуть доповнити одна одну. Наприклад, головний потоковий сервіс кожної компанії, Paramount+ і Max, могли б об’єднатися, щоб краще конкурувати з Netflix та Disney+.

Незрозуміло, чи купить WBD Paramount Global або її материнську компанію National Amusements Inc. (NAI), але джерело, знайоме з ситуацією, каже, що розглядаються обидва варіанти.

Серед можливих наслідків угоди зазначають:

Взаємне розповсюдження франшиз WBD та Paramount

Об’єднання CBS News та CNN, щоб створити глобальний центр новин

Кримінальні франшизи CBS, такі як NCIS та «Кримінальні розуми» можуть потрапити до Investigation Discovery та TruTV

Поєднання прав на трансляції CBS Sports та WBD

Станом на середу ринкова вартість WBD становила близько $29 млрд, а Paramount – трохи понад $10 млрд, тож злиття не буде рівноцінним. Компанія Paramount перебуває під величезним тиском боргів та шукає стратегічного партнера чи покупця.