Warner Bros Discovery веде переговори про злиття з Paramount Global – можливе об’єднання Paramount+ та Max, CBS News та CNN

Як повідомляє Axios, CEO Warner Bros. Discovery Девід Заслав зустрівся з CEO Paramount Global Бобом Бакішем у вівторок у Нью-Йорку, щоб обговорити можливе злиття компаній. Заслав також обговорив угоду з Шарі Редстоун, яка володіє материнською компанією Paramount. Переговори між WBD і Paramount поки що на ранніх стадіях і можуть остаточно не завершитися угодою.
Зустріч Заслава та Бакіша, яка тривала кілька годин, відбулася в штаб-квартирі Paramount на Таймс-сквер. Сторони обговорили, як їхні компанії можуть доповнити одна одну. Наприклад, головний потоковий сервіс кожної компанії, Paramount+ і Max, могли б об’єднатися, щоб краще конкурувати з Netflix та Disney+.
Незрозуміло, чи купить WBD Paramount Global або її материнську компанію National Amusements Inc. (NAI), але джерело, знайоме з ситуацією, каже, що розглядаються обидва варіанти.
Серед можливих наслідків угоди зазначають:
- Взаємне розповсюдження франшиз WBD та Paramount
- Об’єднання CBS News та CNN, щоб створити глобальний центр новин
- Кримінальні франшизи CBS, такі як NCIS та «Кримінальні розуми» можуть потрапити до Investigation Discovery та TruTV
- Поєднання прав на трансляції CBS Sports та WBD
Станом на середу ринкова вартість WBD становила близько $29 млрд, а Paramount – трохи понад $10 млрд, тож злиття не буде рівноцінним. Компанія Paramount перебуває під величезним тиском боргів та шукає стратегічного партнера чи покупця.