Перший тест-драйв нового Xiaomi SU7 2026: "Apple Car", якого не сталося

Тест-драйв Xiaomi SU7 2026 у реальних умовах: автопілот, LiDAR, недоліки і загальні враження

Цього тижня вийшов новий електроседан Xiaomi SU7. Китайські журналісти вже встигли провести тест-драйв новинки й тепер діляться своїми враженнями.





Як працює автопілот Xiaomi SU7

Тест почався у ранковому Пекіні. Система HAD (Hyper Autonomous Driving) підтримує сценарій “з паркінгу до паркінгу”. Але коли авто саме почало виїжджати, журналіст інстинктивно перехопив керування — перший досвід завжди нервовий. Згодом він дав системі більше свободи. Вона впоралася зі складним лівим поворотом у заторі, навіть коли смуга була частково заблокована. Але довіра тут поки що не безумовна — руку тримаєш напоготові.

На міських дорогах авто іноді довго тримає ввімкнений поворотник. Причина полягає в тому, що система намагається змінити смугу, але автомобіль не пропускають. У Китаї водії рідко користуються поворотниками, а якщо увімкнеш — сусід на дорозі просто не дасть перестроїтись. Тому автопілот, який діє “за правилами”, виглядає трохи розгубленим. Це не проблема лише Xiaomi — це виклик для всіх систем автономного водіння у реальному міському середовищі.

Слабкість LiDAR

На трасі з’явився легкий сніг, і система видала повідомлення: “LiDAR заблокований”. Після цього навіть базові функції допомоги водієві, як от адаптивний круїз і утримання смуги, стали недоступними.





Це виглядає дивно, адже такі функції не потребують LiDAR. І тут видно простір для доопрацювання — система має вміти працювати навіть без цього сенсора, а не повністю відключатися.

Загальні враження

У всьому іншому Xiaomi SU7 виглядає дуже конкурентоздатним автомобілем: керованість, шасі, салон і дизайн — без очевидних компромісів. За своєю ціною модель дає максимум можливостей і вже стала найпопулярнішим седаном у Китаї, випереджаючи навіть Tesla Model 3. Однак варто мати на увазі, що це слова китайських оглядачів стосовно китайського авто, які слід сприймати з обережністю. Хоча раніше CEO Ford також дуже високо оцінив попереднє покоління авто.

Цікаво, що авто підтримує Apple CarPlay. Це рідкість для китайських брендів і явний сигнал про плани виходу на глобальні ринки.

Ще одна фішка — система автоматизацій у стилі IFTTT (If This, Then That): можна налаштувати сценарії, наприклад, щоб після пристібання ременя авто вмикало клімат, ароматизацію та музику. Або навіть запускало тему із “Зоряних війн”.

Apple Car, якого не сталося

Деякі оглядачі вже називають Xiaomi SU7 тим самим автомобілем, який могла б зробити Apple.

“Автор Wall Street Journal сказав, що це може бути саме той Apple Car, про який ми мріяли, і я думаю, що в цьому є частка правди”, — йдеться в тексті.

Поки що ситуація виглядає так, наче новий Xiaomi SU7 — це дуже цікавий і продуманий електромобіль, який майже не залишає слабких місць у класі. Але інтелектуальні системи ще потребують доопрацювання, особливо в складних реальних умовах.

Джерело: carnewschina