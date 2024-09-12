XRP стрімко злетів на тлі запуску трасту Grayscale. Далі — ще дорожче?

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Grayscale, компанія, що управляє трастами на криптовалюти, оголосила про запуск XRP Trust, що призвело до зростання цієї монети на 8%. Вартість підскочила до $0.58, що все ще далеко від історичного максимуму, який становив $3.84 у 2018 році, до початку юридичних дій з боку Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).

Новий закритий фонд надасть акредитованим інвесторам пряму можливість інвестувати в XRP.

Grayscale вже пропонував XRP Trust, але був змушений розпустити його у 2021 році після того, як SEC подала позов проти Ripple Також відома як Ripple Labs. Це компанія, що займається технологією блокчейну та розробила XRP Ledger. у 2020 році, звинувативши компанію у продажі XRP як незареєстрованих цінних паперів.

“Ми вважаємо, що Grayscale XRP Trust надає інвесторам можливість отримати доступ до протоколу з реальним використанням,” – заявила голова відділу продуктів і досліджень Grayscale Раян Шаріф-Аскарі. “XRP може потенційно змінити традиційну фінансову інфраструктуру завдяки можливості здійснювати міжнародні платежі за лічені секунди.”

XRP Trust працюватиме за аналогією з іншими одноактивними інвестиційними фондами Grayscale.

Попри цю позитивну для Ripple новину щодо XRP, у серпні поточного року федеральний суд зобов’язав компанію сплатити $125 млн після того, як у 2023 році було визнано, що Ripple порушила федеральні закони про цінні папери при прямому продажу XRP інституційним клієнтам. Це значно менша сума, ніж початкові вимоги SEC у $2 млрд.

Що чекає на XRP далі?

Новий XRP Trust від Grayscale може стати важливим кроком до інституціоналізації XRP, що потенційно прокладе шлях до запуску ETF Інвестиційний фонд, який торгується на біржі, як акції. Простими словами, це вид фінансового інструменту, що дозволяє інвестувати одразу в цілий набір активів (акції, облігації, криптовалюти тощо), купуючи один фонд, а не кожен актив окремо.. Це (дуже ймовірно) приверне більше уваги з боку як інституційних, так і роздрібних інвесторів, які чекали на більше регульованих інвестиційних можливостей на ринку криптовалют.

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Крім того, республіканці з Конгресу США почали розслідування щодо голови SEC Гері Генслера через підозри у політичній заангажованості при найманні працівників на керівні посади. Генслера звинувачують у призначенні доктора Хаосяна Чжу на посаду директора з торгівлі та ринків SEC через його політичну ідеологію, що може порушувати Закон про реформу державної служби 1978 року. Генслера зобов’язали надати відповідні документи до 24 вересня 2024 року.

У серпневому інтерв’ю колишній директор Ripple Шон Макбрайд натякнув, що адміністрація Джо Байдена, на чолі з Гері Генслером і Елізабет Воррен, могла навмисне придушувати ціну XRP.

Тож подальше просування Grayscale XRP Trust та його потенційна конверсія в ETF, а також майбутнє рішення відносно голови SEC, вочевидь, матимуть серйозний вплив на вартість XRP.

Джерело: Youtube, Grayscale Investments, House Judiciary Committee Republicans

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

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