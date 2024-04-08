Як Neuralink, але менш інвазивний. Synchron шукає пацієнтів для «масштабних» випробувань мозкових імплантів

Стартап розробив безпечний інтерфейс для спілкування «силою думки», який вживляють в мозок через кровоносні судини.

За даними Reuters, Synchron готується до масштабного клінічного випробування і відсьогодні запускає онлайн-реєстр для потенційних пацієнтів та понад сотні центрів клінічних випробувань, які висловили готовність приєднатися до дослідження.

Компанія, що базується в Нью-Йорку, просунулась далі, аніж її головна конкурентка Neuralink. Обидві мають спільну мету — допомогти паралізованим пацієнтам відновити здатність спілкування через інтерфейс мозок-комп’ютер (BCI), який надсилає сигнали з мозку до комп’ютера, а той далі трансформує їх у відповідні рухи курсором чи слова.

У той час як конкуренти в галузі вживлюють пристрої за допомогою операції на відкритому мозку, Synchron покладається на менш інвазивний підхід, який базується на ендоваскулярних методах (введення імплантів через кровоносні судини).

Synchron отримав дозвіл США на попереднє тестування в липні 2021 року та імплантував свій пристрій 6-м пацієнтам. Попереднє тестування 4-х пацієнтів в Австралії не виявило серйозних побічних ефектів. Дані американських пацієнтів знадобляться для подальшого масштабного дослідження — наразі компанія очікує дозволу від Управління з контролю за продуктами й ліками (FDA).

За словами Окслі, Synchron прагне охопити пацієнтів, які паралізовані внаслідок бічного аміотрофічного склерозу, інсульту та розсіяного склерозу. Випробування пристрою на людині з інсультом може бути особливо складним, оскільки мозок людини може бути настільки серйозно пошкодженим, що нейронних сигналів буде недостатньо для запису.

FDA звернулося до Synchron з проханням перевірити пацієнтів з інсультом за допомогою неінвазивного тесту, щоб визначити, чи будуть вони реагувати на імплант, сказав Окслі.

У 2020 році Synchron повідомила, що пацієнти могли використовувати її пристрій першого покоління для введення в середньому 16 символів на хвилину. Ці результати — кращі, ніж показали неінвазивні пристрої (до 8 символів за хвилину).

У травні Synchron заявила, що придбала частку в компанії-виробника медичних компонентів Acquandas, аби забезпечити виробничі можливості. Серед інвесторів Synchron — мільярдери Джефф Безос і Білл Гейтс.

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Маск, як повідомляє Reuters, також звертався до стартапу з приводу інвестування. Його Neuralink також нещодавно імплантувала свій пристрій першому пацієнту, продемонструвавши згодом як він грає в шахи на комп’ютері силою думки. Водночас жодна компанія ще не отримала остаточного дозволу США на продаж мозкового імплантату.

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