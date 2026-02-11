Як вимкнути ШІ-огляди в пошуку Google: інструкція для вебверсії, Android та iOS

Bowwe

Далеко не всім користувачам подобаються швидкі відповіді ШІ на пошукові запити у браузері. Когось не влаштовує якість наданої інформації, інших — дратують галюцинації штучного інтелекту. Сайт Neowin підказує, як вимкнути цю функцію.





Невдоволені користувачі часто шукають способи обійти відповіді, згенеровані ШІ та відновити звичну динаміку вебпошуку. У матеріалі Neowin пропонується кілька варіантів видалення згенерованих ШІ-сніпетів з пошуку Google.

Найпростішим способом є додавання суфікса “-ai“ після кожного запиту у Google. Однак це забиратиме додатковий час. Решта ж способів вимагають концентрації та терпіння, оскільки Google зовсім не зацікавлений у тому, щоб користувачі обходились без ШІ.

“Ті, хто вирішить їх використовувати, швидше за все, робитимуть це з помсти Google, ніж для того, щоб зробити роботу з сервісом зручнішою”, — одразу попереджають автори матеріалу.

Додатки для відключення AI Overviews

Найкращим способом, як зазначається, є використання додатка до браузера, який видалятиме огляди ШІ з пошуку Google. Для цього існують кілька додатків. Автори матеріалу обрали &udm=14, оскільки його використовують найбільше і в нього найкращі відгуки. Достатньо просто встановити один з цих додатків, включити й пошук за допомогою ШІ припиниться. Вони також обіцяють не збирати персональні дані користувача.





Вимкнення режиму пошуку за допомогою ШІ вручну

Також існує кілька способів вручну вимкнути AI Overviews. Все, що потрібно зробити, це додати %s&udm=14 до URL-адреси пошукової системи за замовчанням. Після цього браузер завжди використовуватиме режим пошуку без ШІ. Ось як відключити огляди штучного інтелекту від Google у Chrome (процес аналогічний у всіх основних браузерах):

Налаштування — Пошукова система — Керування.

Додати “Google Non-AI”.

Вставити цей URL: https://www.google.com/search?q=%s&udm=14.

Встановлено за замовчанням.

Треба зазначити, що це буде працювати лише під час пошуку у пошуковій стрічці браузера. Якщо додати цю URL-адресу до закладок, щоразу при відкритті пошук Google почнеться з %s, що небажано і може вплинути на результати пошуку. Це відбувається тому, що стандартні закладки не можуть зберігати змінну так само як це робить браузер, тому змінна частина URL інтерпретується як пошуковий запит.

Створення букмарклета

Замість звичайної закладки можна створити букмарклет, тобто закладку у браузері, яка зберігатиме код JavaScript замість URL-адреси. Після її відкриття з’являтиметься спливаюче вікно з пошуком. Після введення запиту користувач перейде до розділу “Веб” пошукового інтерфейсу Google, однак без AI Overviews.

Для створення букмарклета необхідно:

Створити нову закладку в браузері.

Назвати її, наприклад, Google без ШІ.

В поле URL замість адреси вебсайту вставити наступний фрагмент коду: javascript:(function(){var q=prompt(‘Пошук у Google у вебрежимі:’);if(q)window.location=’ https://www.google.com/search?udm=14&q=’+encodeURIComponent(q ();

Для запуску букмарклета необхідно знаходитись на реальній вебсторінці. Його не можна буде запустити з головного екрана браузера, якщо він не налаштований на URL-адресу.

Відключення режиму AI Overviews на Android та iOS

На Android та iOS можливості для відключення режиму пошуку з ШІ ще більш обмежені. В офіційному додатку Google немає можливості відключити пошук з використанням ШІ. Єдиним способом зробити це є створення такої самої закладки по типу букмарклета та додавання її на головний екран. Це працюватиме в iOS, оскільки в Android все за іншими правилами.

Створення букмарклета на iOS:

Відкрити будь-яку вебсторінку.

Натиснути позначку “Поділитись” — додати у закладки.

Дати коротку назву та натиснути “Зберегти”.

Відкрити закладки — редагувати.

Натиснути на тільки но створену закладку.

Вставити скрипт javascript:(function(){var q=prompt(‘Пошук у Google у вебрежимі:’);if(q)window.location=’ https://www.google.com/search?udm=14&q=’+encodeURIComponent(q (); в поле URL.

Зберегти

Закладку також можна розмістити на головному екрані, однак для цього необхідно буде використати застосунок “Ярлики”.

Відкрити “Ярлики”.

Натиснути на “+” в правому верхньому куті для створення нового ярлика.

В графі “Дії під час пошуку” знайти “закладка” та нажати “відкрити закладку”.

Обрати зі списку закладку Google, що не використовує ШІ.

Натиснути “Поділитись” — “Додати на головний екран”

Після цього з’явиться закладка Google без ШІ на головному екрані. Після її відкриття з’явиться спливаюче вікно пошуку, де можна буде ввести пошуковий запит. Під час натискання кнопки “Ок” ярлик перенаправить до програми Google (якщо вона встановлена), замість того щоб виконувати пошук у Safari.

На відміну від iOS та веббраузерів на ПК, Chrome на Android не підтримує скрипти закладок. Тобто, букмарклет тут ні чим не допоможе.

Щоб відключити режим AI Overviews на Android необхідно:





Відкрити Crome.

Вставити URL-адресу https://www.google.com/search?udm=14&q=%20 в адресний рядок.

Нажати на меню з трьома крапками у правому верхньому куті.

Обрати “Додати на головний екран”.

Перейменувати в “Google Web”

Натиснути “Додати”

Тепер після кожного відкриття закладки з головного екрану можна буде побачити порожній результат пошуку й можна буде шукати будь-що без AI Overviews.

Ми писали, що браузер та пошуковик DuckDuckGo завершив публічне голосування, в якому користувачі обирали наявність або відсутність пошуку за допомогою ШІ. Між тим Google додала Gemini 3 в Gmail: тепер ШІ читатиме вашу пошту

Джерело: Neowin