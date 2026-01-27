Опитування DuckDuckGo: “Ні” пошуку з ШІ сказали 90% зі 175 тис. користувачів браузера

Браузер та пошуковик DuckDuckGo завершив публічне голосування, в якому користувачі обирали наявність або відсутність пошуку за допомогою ШІ. Результат говорить сам за себе.





Компанія пропонує два варіанти інтерфейсу пошуку. Одна зменшує кількість функцій штучного інтелекту та видаляє кнопку ШІ, тоді як інша збільшує використання функцій допомоги штучного інтелекту, та більш помітно просуває відповідну кнопку. В оптуванні, котре тривало 10 днів, з 16 по 26 січня, взяли участь понад 175 тис. користувачів, його можна вважати досить репрезентативним. Виявилося, що 90% з них не потребують ШІ під час пошуку інформації в інтернеті.

Як зазначає VideoCardz та деякі коментатори, цей результат має стати попередженням для компаній, які намагаються примусово зробити ШІ стандартним шаром у всіх продуктах. Microsoft впроваджує ШІ навіть у “Блокнот” та Paint, а користувачі плутаються, який саме з продуктів називається Copilot. Google впроваджує Gemini у все більше сервісів, зокрема у пошук, підсумовані звіти якого іноді видають дивні результати, котрі досить легко підтасувати. Користувачам нечасто пропонують вибір або інструменти ШІ, вимкнені за замовчанням.





Подібне ставлення виробників легко пояснити загрозою “бульбашки ШІ”: галузь акумулює сотні мільярдів коштів інвесторів, споживає безліч енергії та ресурсів. Водночас великими прибутками можуть похвалитися лише виробники відповідного обладнання, як NVIDIA, а виробники самого продукту, як OpenAI, поки не надто прибуткові. Деякі фахівці та аналітики навіть бачать ознаки майбутнього краху компаній. Бізнеси активно впроваджують ШІ, але небагато керівників бачать збільшення прибутку від цього. Тож тиск на користувача посилюється.