Новини Технології 27.01.2026 comment views icon

Опитування DuckDuckGo: “Ні” пошуку з ШІ сказали 90% зі 175 тис. користувачів браузера

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Опитування DuckDuckGo: “Ні” пошуку з ШІ сказали 90% зі 175 тис. користувачів браузера

Браузер та пошуковик DuckDuckGo завершив публічне голосування, в якому користувачі обирали наявність або відсутність пошуку за допомогою ШІ. Результат говорить сам за себе.


Компанія пропонує два варіанти інтерфейсу пошуку. Одна зменшує кількість функцій штучного інтелекту та видаляє кнопку ШІ, тоді як інша збільшує використання функцій допомоги штучного інтелекту, та більш помітно просуває відповідну кнопку. В оптуванні, котре тривало 10 днів, з 16 по 26 січня, взяли участь понад 175 тис. користувачів, його можна вважати досить репрезентативним. Виявилося, що 90% з них не потребують ШІ під час пошуку інформації в інтернеті.

Опитування DuckDuckGo: “Ні” пошуку з ШІ сказали 90% зі 175 тис. користувачів браузера

Як зазначає VideoCardz та деякі коментатори, цей результат має стати попередженням для компаній, які намагаються примусово зробити ШІ стандартним шаром у всіх продуктах. Microsoft впроваджує ШІ навіть у “Блокнот” та Paint, а користувачі плутаються, який саме з продуктів називається Copilot. Google впроваджує Gemini у все більше сервісів, зокрема у пошук, підсумовані звіти якого іноді видають дивні результати, котрі досить легко підтасувати. Користувачам нечасто пропонують вибір або інструменти ШІ, вимкнені за замовчанням.


Подібне ставлення виробників легко пояснити загрозою “бульбашки ШІ”: галузь акумулює сотні мільярдів коштів інвесторів, споживає безліч енергії та ресурсів. Водночас великими прибутками можуть похвалитися лише виробники відповідного обладнання, як NVIDIA, а виробники самого продукту, як OpenAI, поки не надто прибуткові. Деякі фахівці та аналітики навіть бачать ознаки майбутнього краху компаній. Бізнеси активно впроваджують ШІ, але небагато керівників бачать збільшення прибутку від цього. Тож тиск на користувача посилюється.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Нідерландський суд визнав шлюб недійсним через обітниці, написані ChatGPT
Стартап ветерана Google заявив про створення AGI — першого у світі загального штучного інтелекту людського рівня
ChatGPT замість фоторобота: поліція США шукає злочинців за ШІ-зображеннями
ChatGPT ходить за покупками: кількість звернень з чату до торгівельних платформ зросла на 28% за рік
CEO NVIDIA Дженсен Хуанг влаштує “обід на трильйон доларів” та урочистий старт тайванської штаб-квартири
Провал Siri та Intelligence: Apple відправляє на пенсію голову підрозділу ШІ
Google додала Gemini 3 в Gmail: тепер ШІ читатиме вашу пошту
Гуру з ChatGPT: коучі самодопомоги беруть захмарні гроші за спілкування зі своїми копіями
Новий рік, новий браузер: Opera One R3 має 9 кольорів для островів вкладок, динамічні теми зі звуком та ШІ
Microsoft програє ринок ШІ: Copilot має частку лише 1%
За підсумками року Grok 4.20 став найуспішнішим ШІ-трейдером
Розробник створив повну карту українського YouTube з 10 000+ каналів
Несподівано: OpenAI готує навушники з інноваційним дизайном
Жінка отримала психоз через ШІ: моделювала власне тіло у генераторах зображень і зненавиділа реальне
Google Translate пропонуватиме альтернативні варіанти перекладу
Корея запустила урядову "Гру в кальмара" для розробників ШІ
ШІ знищує ШІ: неякісних досліджень штучного інтелекту дуже багато, тому що вони написані не людьми
Індустрія штучного інтелекту приховує $120 млрд боргу за центри обробки даних
Telegram оновився: дизайн з "рідким склом" в стилі iOS та стислий виклад повідомлень від ШІ
WSJ встановила торговий автомат з ШІ в офісі — він придбав PS5, живу рибку, намагався замовити електрошокери та роздав все задарма
В Україні запрацював Samsung Internet: новий ПК-браузер з вбудованим блокувальником реклами
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати