Google додала Gemini 3 в Gmail: тепер ШІ читатиме вашу пошту

Катерина Даньшина

Google додала Gemini 3 в Gmail: тепер ШІ читатиме вашу пошту
Google представила новий режим перегляду вхідних повідомлень в Gmail: замість традиційного списку, вам запропонують огляд тем та завдань на основі ШІ. А якщо ви загубили якогось листа, то просто запитайте Gemini.

Вхідні з ШІ

Нова вкладка “Вхідні” зі штучним інтелектом містить два розділи:

  • Рекомендовані справи — тут відображаються зведені електронні листи з найвищим пріоритетом й ті, що потребують дії від власника (сплатити рахунок, зателефонувати лікарю тощо).
  • Теми для обговорення — тут зібрані оновлення щодо покупок, передплат тощо, які згруповані по категоріях на кшталт “Фінансів”, “Покупок” та ін.

Запитай Gemini

Гарні новини для тих, в кого не доходять руки розібрати поштову скриньку, або ж кому не вдається знайти загубленого листа: просто запитайте ШІ. До прикладу: “Знайди сантехніка, який торік пропонував мені вартість ремонту ванної кімнати” і Gemini видасть детальний звіт.

 

Додаткові функції

Раніше платні функції будуть доступні звичайним користувачам Gmail: зокрема, відповіді з персоналізацією, вищезгадані огляди ШІ та інструмент Google Help Me Write, що допоможе створити повноцінний лист з короткої відповіді.

Власники тарифних планів Google One AI Pro ($19.99 на місяць) та Ultra ($249.99 на місяць) у США отримають функцію перевірки тексту, подібну до Grammarly, а також огляди результатів пошуку на основі штучного інтелекту — обидві доступні в браузерах.

Як отримати / вимкнути оновлення

Початково оновлення розгортаються для обмеженої тестової групи в США у вебверсії, виключно для звичайних облікових записів Gmail (без Workspace). Якщо ви не хочете використовувати функції штучного інтелекту, ви можете вимкнути їх (хоча це вимкне інші “розумні” інструменти, на кшталт перевірки орфографії) в налаштуваннях.

Більшість покращень стали можливими завдяки Gemini 3, але Google запевняє контент Gmail не використовуватиметься для навчання моделей штучного інтелекту.

Раніше ITC писав, що Google дарує місяць передплати Gemini Enterprise, а також, що OpenAI запустила “захищений” розділ ChatGPT Health для медичних консультацій.

Джерело: Google

