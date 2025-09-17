Новини Наука та космос 17.09.2025 comment views icon

Японія відкриває другу у світі осмотичну електростанцію: прісна та солона вода, розділені мембраною, дають 880 МВт⋅год

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Японія відкриває другу у світі осмотичну електростанцію: прісна та солона вода, розділені мембраною, дають 880 МВт⋅год
Управління водопостачання міста Фукуока

У японському місті Фукуока запустили другу у світі осмотичну електростанцію, що вироблятиме електрику з опріснення морської води.

Принцип роботи такої станції доволі простий — коли прісна і солона вода розділені напівпроникною мембраною, молекули води проходять крізь неї з менш концентрованого розчину у більш концентрований, намагаючись врівноважити концентрацію з обох сторін. Морська вода перебуває під невеликим тиском. 

На підприємстві у Фукуоці прісна вода (або очищені стічні води) та морська вода розміщуються по обидва боки мембрани. У міру того, як тиск на стороні з морською водою підвищується, а солоність знижується, частина води пропускається через турбіну, з’єднану з генератором, виробляючи електроенергію.

Все це не потребує спалювання викопного палива та не призводить до шкідливих викидів. Окрім цього така станція не залежить від погодних умов, навідміну від вітрових турбін або сонячних електростанцій

Вперше прототип подібної станції був побудований норвежською компанією Statkraft. Демонстраційна установка мала потужність 4 кВт і довела можливість генерації електрики. Однак через високу вартість технологія не отримала комерційного поширення. 

Осмотична електростанція у Фукуоці стала другою у світі після подібного об’єкту у Данії, який запрацював у 2023 році. Японська електростанція вироблятиме 880 МВт·год на рік, чого достатньо для зебезпечення електрикою 220 домогосподарств та енергетичних потреб опріснювальної станції.

Навідміну від попередніх розробок, електростанція у Фукуоці використовує концентрований розсол, який інакше скидався б у річку, підвищуючи її солоність вище за природну норму. Сильніші градієнти підвищують ефективність та зумовлюють осмотичне утворення в існуючих системах, а не тільки у лабораторних умовах. 

Серед наявних проблем, які ще необхідно вирішити, втрати під час перекачки води та забруднення мембран, що може знизити ефективність. Заміна ж мембран залишається доволі вартісною.

Спецпроєкти
BankPay від Portmone: як в Україні працює концепція відкритого банку
Як тестують складні інтеграції в FAVBET Tech: розбираємо на прикладі платіжних інтеграцій

“Хоча при змішуванні солоної та прісної води виділяється енергія, багато енергії втрачається при перекачуванні обох потоків на електростанцію і через втрату на тертя мембрани. Це означає, що чиста енергія, яку можна отримати, невелика”, — пояснює професорка з Мельбурнського університету Сандра Кентіш. 

Сандра Кентіш також зазначила, що інноваційні розробки в області мембранних та насосних технологій дозволяють вирішувати ці проблеми. Дослідники стверджують, що її глобальний потенціал є величезним і в майбутньому може змагатися з гідроенергетикою, якщо ціни продовжать знижуватися.

Джерело: The Guardian; New Atlas

Популярні новини

arrow left
arrow right
Підлітковий хіт: розумний пластир з чипом лікує акне за тиждень
Як у "Зоряних війнах": голограми на базі OLED можуть з'явитися в смартфонах
Британський уряд спробував Microsoft 365 Copilot: маса захопливих відгуків і жодного покращення ефективності
Вагітні китайські роботи виявилися фейком. Чи можливі вони взагалі?
Новий каталізатор переробляє пластик без сортування та очищення
Запущений перший у світі квантовий комп'ютер на кремнієвих чипах
Alibaba представляє ШІ Qwen-3 з 1 трлн параметрів
Розумний пил: тисячі невидимих шпигунів навколо
Новий оптоекситонний перемикач зробить процесори холодними
Що буде, якщо всі на Землі одночасно увімкнуть світло, — дослідник Смітсонівського інституту
Спермаботи, керовані магнітами, атакують яйцеклітину
Вийшли Apple Watch Series 11 та SE 3: 5G, watchOS 26 та обіцяний живий переклад за ціною від $249
Пентагон тестує мікрохвильового вбивцю роїв дронів
Ютубер створив механічний 8-бітний комп’ютер з конструктора K'NEX
NASA винайшла колеса, що не проколюються та не деформуються, і їх вже можна придбати
Майбутнє пам’яті: більше даних на меншому просторі завдяки новим молекулярним перемикачам
Якщо вибухне Фудзі: японська державна служба змоделювала катастрофу у відео
Вчені створили на 150% ефективніше ракетне паливо — раніше цю речовину неможливо було виробляти
В США почали друкувати недорогі будинки
Нові акумулятори електрокарів заряджатимуться за 15 хвилин
Прихована енергія: пристрій розтягування видобуває електрику з вібрації навколишнього світу
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати