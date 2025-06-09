Apple показала Liquid Glass — новий візуальний стиль усіх своїх операційних систем

На презентації WWDC 2025 компанія Apple оголосила про повне оновлення дизайну всіх своїх головних операційних систем. Відтепер iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS і visionOS отримають єдину візуальну мову — Liquid Glass. Так, тепер всі програмні платформи Apple матимуть єдиний універсальний дивовижний стиль.

Крейг Федерігі, голова програмного напрямку Apple, заявив, що процесори Apple Silicon стали настільки потужними, що компанія нарешті змогла реалізувати ті графічні ефекти, які раніше існували хіба що в уяві дизайнерів.

Своєю чергою Алан Дай, віцепрезидент Apple з дизайну інтерфейсів, назвав Liquid Glass наймасштабнішим оновленням дизайну в історії компанії. За його словами, це вперше, коли Apple впроваджує єдиний візуальний стиль для всіх своїх операційних систем. І основна фішка — ефекти скла та прозорості, які тепер будуть усюди: на екрані блокування, в доку, у вікнах застосунків, в меню.

Новий візуальний стиль Apple натхнений інтерфейсом visionOS, створеним для гарнітури Apple Vision Pro. Liquid Glass змінюється залежно від освітлення: вдень він світлий, а вночі стає темним і глибоким. Наприклад, в iOS 26 при свайпі вгору з екрана блокування видно скляний край. Різноманітні елементи інтерфейсу тепер дійсно виглядають так, ніби зроблені зі скла: з підсвіткою, прозорістю, відблисками. І таких скляних граней по всій системі тепер чимало — навіть камера виглядає ніби через лінзу з ідеального скла, з прозорими меню та елементами, які накладаються поверх зображення з об’єктива.

Liquid Glass не просто гарний — він реагує на рух у реальному часі. Ефекти створюються динамічно під час використання. Apple застосувала цей стиль до всього — кнопок, перемикачів, повзунків, тексту, елементів керування мультимедіа і навіть більших поверхонь, як-от вкладки чи бічні панелі.

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Щоб усе це працювало, Apple переробила дизайн елементів управління, панелей інструментів та навігації у своїх застосунках. Camera, Photos, Safari, FaceTime, Apple Music, Apple News і Apple Podcasts — усі вже мають нову скляну оболонку.

Настільну macOS також не залишилась осторонь: у новій версії під назвою macOS Tahoe 26 Liquid Glass з’являється в доку, бічних панелях і панелях інструментів. А верхнє меню тепер повністю прозоре, що створює відчуття більшого простору на екрані. Так, тепер навіть ваш Mac виглядатиме, як дорогий акваріум.

За останні 10 років дизайн iOS змінювався не дуже радикально. З 2013 року (пам’ятаєте iOS 7?) Apple поступово позбулась скевоморфізму — тобто дизайну, що імітував реальні предмети, і перейшла до «пласкої» естетики. І от тепер ми знову бачимо щось блискуче, вигнуте та прозоре, що нагадує реальне скло. Таке собі дизайнерське дежавю, тільки з акцентом на сучасні GPU. Нова концепція Liquid Glass суттєво відрізняється від основних принципів дизайну останніх 10 років, і це змусить розробників застосункув відповідно налаштовувати свої програми. Apple вже підготувала оновлений набір API, щоб розробники могли почати адаптувати свої застосунки під новий стиль ще до офіційного запуску, який заплановано на кінець року.

До речі, скляні ефекти — це не новинка для Apple. Ще у 2000 році вона запровадила стиль Aqua, який з’явився в iMovie 2, а потім у Mac OS X 10.0. А в macOS Big Sur компанія вже використовувала округлі кути й прозорі панелі. Liquid Glass — це логічне продовження цієї еволюції, тільки тепер на всіх платформах.

Варто згадати і конкурентів. Microsoft давно грається з прозорістю: у Windows Vista ще в 2007-му був Aero Glass, а в Windows 11 компанія просуває Fluent Design — барвистий, об’ємний і з м’якими переходами. Тепер от і Apple переводить свою візуальну складову на той рівень, який давно освоїли в Редмонді, але робить це в рамках єдиного підходу одночасно на всіх екранах своїх пристроїв.

Джерело: The Verge, Мacrumors