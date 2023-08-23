Новини Софт 23.08.2023 о 11:00

YouTube оновив відеоплеєр на сайті — помітили заокруглені кути?

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Зміни в дизайні будуть відображені на сайті YouTube.com у десктопній версії.

За словами прессекретаря YouTube Еллісон То оновлення поширюється на всіх користувачів, хоча наразі відображаються не усюди.

YouTube додає заокруглені кути в головний відеоплеєр

Заокруглені кути зроблять дизайн відеосервісу більш цілісним, оскільки вони вже відображаються на мініатюрах. У режимі «‎театру» відео відображатиметься у звичній формі.

То каже, що зміни продовжують жовтневі оновлення дизайну YouTube, які включають покращені кольори та адаптований фоновий режим, точніший пошук під час перемотування, масштабування відео та оновлені кнопки.

Раніше YouTube додав таймер зворотного відліку у спливаюче вікно з попередженням про використання блокувальників реклами – відтепер користувачі мають протягом 30-60 секунд визначитись, переглядати далі рекламу чи придбати передплату YouTube Premium.

Джерело: The Verge

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