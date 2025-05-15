YouTube вставлятиме рекламу у найемоцініші моменти відео ─ їх визначатиме ШІ

YouTube / Depositphotos

Розділ Технології виходить за підтримки

Уявіть: ви дивитесь зворушливе відео — освідчення на вершині гори, прощання героя чи перемогу після довгого шляху. І саме в той момент, коли вас накривають емоції й ви чекаєте розв’язки, екран раптово змінюється — і з’являється реклама. Не просто будь-коли, а спеціально в цей момент. Саме над таким форматом працює YouTube — він отримав назву Peak Points (чим не сюжет з «Чорного дзеркала»?).

Про новий рекламний формат Google оголосила під час презентації Upfront в Нью-Йорку. Його головна ідея — вставляти рекламу у відео не випадково, а після найбільш емоційно насичених моментів, коли глядач найвразливіший, повідомляє TechCrunch. Презентаційне відео демонструє, як це працює на практиці. Нам показали пропозицію руки й серця на лижному курорті, а одразу за цим ─ рекомендований рекламний ролик.

Peak Points працює на основі штучного інтелекту Gemini для аналізу відео на YouTube та визначення моментів, які, на його думку, мають найвищу залученість глядачів або найбільш емоційно вражаючі ─ які найбільше «чіпляють» глядача. А далі — бах! — реклама, коли у вас ще очі на мокрому місці або ви максимально залучені в історію. Ідея в тому, щоб реклама потрапляла прямо в серце, а не просто в паузу між фразами.

Раніше все було простіше. У телевізійні часи рекламні блоки були заплановані: вони не переривали діалоги, не вривалися в кульмінацію, а режисери навіть підлаштовували сюжет так, щоб реклама була доречною. Іноді вона навіть давала глядачам змогу переварити побачене.

Тепер усе інакше. Стрімінгові сервіси на кшталт YouTube не мають фіксованих блоків. І ось, щоб зробити рекламу більш ефективною, алгоритми вчитуються у ваш емоційний стан. Це емоційне таргетування — не новинка в маркетингу, але тепер воно виходить на новий рівень. Peak Points, по суті, є еволюцією емоційного таргетингу, де рекламний контент надається на основі ваших емоцій у цей момент, а не ваших реальних потреб чи демографічних купівельних звичок.

Point Peaks прагне принести користь рекламодавцям, використовуючи тактику, спрямовану на привернення уваги користувачів саме тоді, коли вони найбільше зацікавлені контентом. Вважається, що коли глядачі переживають підвищений емоційний стан, це призводить до кращого запам’ятовування реклами. Однак глядачі можуть вважати ці перерви неприємними, особливо коли вони глибоко захоплені емоційною лінією відео та хочуть, щоб реклама швидше закінчилася, щоб продовжити перегляд. Тому поки невідомо, чого отримають рекламодавці від Peak Points більше ─ користі чи шкоди?

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Поки що Peak Points ще не впроваджений масово. Можливо, YouTube все ж буде обережним, щоб не зіпсувати досвід перегляду. А можливо — ми наближаємось до епохи, де емоції стають товаром, а реклама — частиною кожної сильної сцени.

До речі, про товари. Під час презентації YouTube показав ще один новий формат — інтерактивну рекламу з каталогом товарів. Ви можете гортати асортимент і купувати, поки реклама ще триває. Якщо поєднати цю функцію з Peak Points — маємо потенційний вибух: ви засмучені, розчулені або щасливі — і одразу отримуєте спокусливу пропозицію купити щось, що «підтримає» ваш емоційний стан.

Новий рекламний підхід YouTube — це не просто технічна інновація. Це вже втручання платформи в емоційний стан глядача та його використання в комерційних цілях. З одного боку — точніша реклама. З іншого — це ще одна сфера втручання ШІ в наше життя.

Джерело: androidpolice

Розділ Технології виходить за підтримки

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.