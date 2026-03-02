banner
Ютубер пограв на ПК, який живився від 56 АА-батарейок

Катерина Левицька

Зайвим буде сказати, що сучасні ігрові ПК точно не розраховані на роботу з недорогими AA-батарейками, однак один сміливий ютубер вирішив перевірити, як це виглядатиме в реальності. Результат? Працювало, але недовго.


Автор з ніком ScuffedBits випустив на YouTube  відео, в якому випробовує ігровий ПК, де замінив звичайний блок живлення на десятки “пальчикових” батарейок. Випереджаємо ваші питання, а власне для чого? Просто, щоб побачити, наскільки далеко вони можуть “зайти”.

Система, яку використав хлопець, була відносно скромною за сучасними мірками: бюджетний процесор Intel, два модулі оперативної пам’яті та 2,5-дюймовий SATA SSD на Windows 10. В штатному режимі ПК живився від блоку Corsair CX430 на 450 Вт, однак замість нього блогер використав ATX-адаптер, який дозволив під’єднати 12-вольтові кабелі до альтернативного джерела живлення: в цього випадку збірки АА-батарейок, з’єднаних послідовно.


Ютубер пограв на ПК, який живився від 56 АА-батарейок

Кожна з батарейок видає 1,5 В (за невеликого навантаження), тому 8 елементів в серії ледь наближаються до 12 В, необхідних для живлення материнської плати. Водночас за першої спроби запуску вимірювання показали лише  0,06 А — мізер порівняно з тим, що потрібно навіть малопотужній x86-системі. Вентилятор обернувся один раз і все вимкнулось.

Ютубер пограв на ПК, який живився від 56 АА-батарейок

Спроби додати ще пару блоків для збільшення струму не дали результату. Перехід з сольових на більш продуктивні лужні батарейки трохи покращив ситуацію, але система все одно не могла стабільно стартувати. Проблема, як виявилось, була не стільки в напрузі чи схемі підключення, а в обмеженнях самої технології: АА-батарейки не призначені для великих імпульсних навантажень. Тонкі дроти, які з’єднували батарейки, просто не могли витримати миттєвого попиту на потужність, якого вимагав ПК під час ввімкнення.

Далі ютубер переробив схему: взяв товстіші кабелі, додав великі конденсатори для згладжування стартового імпульсу та збільшив масив батарейок до 56 штук. За допомогою зовнішнього блоку живлення він початково “підштовхнув” ПК до запуску, а після завантаження Windows перемкнув систему на батарейки.

Ютубер пограв на ПК, який живився від 56 АА-батарейок

Після цього ПК дійсно цілком нормально працював від AA-батарейок, але момент “тріумфу” обчислювався секундами. Після запуску Steam система вимикалась, не витримавши й хвилини, а пограти в інді-гру A Short Hike вдавалось протягом 5 секунд. Навіть звичайна партія в “Сапера” витримала 4,5 хвилини, а далі “вмирали” і ПК, і його альтернативне джерело живлення.

Водночас на цьому ScuffedBits не зупинився: він переробив живлення монітора, під’єднавши його до 8 батарейок, а також додав власні елементи живлення до миші та клавіатури. Повна “АА-конфігурація” змогла пропрацювати 2 хвилини 14 секунд — недовго, але технічно система проявила себе можливою. У фінальному тесті з дискретною відеокартою ПК вистачило на 9 секунд.

Тобто результаті цілком передбачувані, але показові. Лужні батарейки можуть зберігати відносно великий запас енергії, але віддають її повільно. Натомість навіть скромний настільний ПК потребує стабільного та швидкого потоку струму, що вимірюється амперами, а на міліамперами. Саме невідповідність цих характеристик демонструє, чому сучасні портативні пристрої використовують щільно скомпільовані літій-іонні акумулятори, тоді як геймінг на АА-батарейках лишається гарною ідеєю виключно для вірусного відео на YouTube.

Нейрони у чашці Петрі змусили грати в Doom


Джерело: TechSpot

