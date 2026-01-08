Новини Пристрої 08.01.2026 comment views icon

Motorola на CES 2026: преміальний Signature, Razr 60 FIFA Edition та нові гаджети

Вадим Карпусь

Під час Lenovo Tech Day 2026 у межах CES 2026 компанія Motorola зробила одразу кілька анонсів. Бренд показав лімітований Razr для фанатів футболу, ультрапреміальний Signature, новий смартгодинник, портативну акустику, аксесуари та одразу два ШІ-проєкти.

Motorola Signature

Після Razr Fold Motorola представила Signature — перший смартфон нової ультрапреміальної серії. Він отримав 6,8-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою 165 Гц, роздільною здатністю Full HD+, піковою яскравістю до 6200 ніт і захистом Gorilla Glass Victus 2. Є підтримка Dolby Vision, HDR10+, а також сертифікації Pantone Color і SkinTone.

За продуктивність відповідають процесор Snapdragon 8 Gen 5, до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X RAM і сховище UFS 4.1 місткістю до 1 ТБ. Акумулятор має місткість 5200 мА·год, підтримує 90 Вт дротову та 50 Вт бездротову зарядку. Є також реверсивна зарядка: 10 Вт бездротова і 5 Вт дротова.

Основна камера — потрійна:

  • 50 Мп основна Sony Lytia 828 з OIS і f/1.6
  • 50 Мп ультраширококутний з кутом 122° і макро
  • 50 Мп перископічна Sony Lytia 600 з 3× оптичним зумом
  • Фронтальна камера містить 50 Мп сенсор Sony Lytia 500 з автофокусом.

Інші характеристики: захист IP68/IP69, MIL-STD-810H, підекранний сканер відбитків, стереодинаміки з Sound by Bose, Dolby Atmos і три мікрофони. Товщина становить 6,99 мм, вага — 186 г. Доступні кольори Pantone Carbon і Pantone Martini Olive. Смартфон працює на Android 16, Motorola обіцяє 7 років оновлень ОС і безпеки.

Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition

Motorola представила Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition — спеціальну версію розкладачки, створену до чемпіонату світу з футболу FIFA 2026. Смартфон отримав м’яку текстуровану задню панель із візерунками, пов’язаними з FIFA World Cup, і вийде в зеленому кольорі.

За характеристиками це повна копія стандартного Razr 60. Відмінності — лише в оформленні. Користувачі отримають фірмові шпалери, рингтон із темою FIFA та спеціальний водяний знак для фото. Продажі стартують 12 лютого. Ціна становитиме $700.

Моtorola Razr 60 Ultra вже в Україні: 7-дюймовий OLED, Snapdragon 8 Elite та ціна 55 тис. грн

Moto Watch

Новий смартгодинник Moto Watch став першим результатом партнерства Motorola з Polar у сфері фітнесу та здоров’я. Годинник оснащений 1,43-дюймовим круглим OLED-дисплеєм із захистом Gorilla Glass 3. Пристрій отримав PPG-сенсор, Bluetooth 5.3, двочастотний GPS. Алюмінієвий корпус забезпечує захист IP68. Заводна головка виконана з нержавіючої сталі, а ремінці доступні у кольорах Pantone.

Motorola анонсувала Razr 60 FIFA Edition, ультрапреміум Signature, смартгодинник, колонку та ШІ Qira

Moto Watch відстежує пульс у режимі 24/7, аналізує сон і підтримує кілька спортивних режимів. Автономність заявлена до 13 днів без always-on display.

Sound Flow

Motorola також показала Sound Flow — портативну Bluetooth-колонку з налаштуванням Sound by Bose. Усередині розташувалися 20-ватний вуфер, 10-ватний твітер і два пасивні радіатори.

Motorola анонсувала Razr 60 FIFA Edition, ультрапреміум Signature, смартгодинник, колонку та ШІ Qira

Пристрій підтримує Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 і UWB. Акумулятор на 6 000 мА·год забезпечує до 12 годин відтворення. Захист заявлений на рівні IP67. Колонка отримала тканинне покриття з текстурою твіл і вийде в кольорах Pantone Carbon та Pantone Warm Taupe. Керування — сенсорне.

Moto Pen Ultra та Moto Tag 2

Moto Pen Ultra — це легкий стилус вагою 4,7 г з наконечником 1,4 мм, відстеженням 4096 рівнів натиску, Bluetooth 5.3 і 6-осьовим сенсором руху. Заявлена затримка становить менше 5 мс. Є захист IP55 і зарядний кейс із USB-C.

Оновлений Moto Tag 2 працює з UWB, Bluetooth і мережею Find Hub. Він має захист IP68 і зі змінною батареєю забезпечує до 500 днів автономної роботи. Кнопка на корпусі допомагає знайти прив’язаний пристрій або працює як дистанційний спуск камери.

Qira і Project Maxwell

Motorola та Lenovo спільно представили Qira — універсального ШІ-асистента системного рівня. Він об’єднує moto AI, Lenovo AI Now, Creator Zone та Learning Zone в одну платформу.

Motorola на CES 2026: преміальний Signature, Razr 60 FIFA Edition та нові гаджети

Qira реагує на фразу “Hey, Qira”, апаратну кнопку або постійний елемент на екрані. Пристрої Lenovo почнуть отримувати Qira у першому кварталі 2026 року, а смартфони Motorola — пізніше.

Motorola на CES 2026: преміальний Signature, Razr 60 FIFA Edition та нові гаджети

Окремо компанія показала концепт AI Perceptive Companion (Project Maxwell) від підрозділу 312 Labs. Це носимий аксесуар із камерою та мікрофоном, який у реальному часі аналізує візуальні, аудіо й середовищні дані та передає контекстні підказки через Qira.

Джерело: gsmarena 1, 2

