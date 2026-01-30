Motorola представила бюджетні смартфони Moto G77, G67, G17 і G17 Power

Після хвилі витоків і чуток Motorola офіційно анонсувала одразу чотири нові смартфони: Moto G77, Moto G67, Moto G17 та Moto G17 Power. Це моделі бюджетного класу, орієнтовані на широку аудиторію.





Moto G77 та Moto G67

Moto G77 і Moto G67 мають багато спільного, але старша модель отримала потужніший процесор, більше пам’яті та кращу основну камеру. Обидва смартфони оснащені 6,8-дюймовими AMOLED-дисплеями з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 120 Гц і піковою локальною яскравістю до 5000 ніт. Захист екрана забезпечує Corning Gorilla Glass 7i.

Moto G77 працює на чипі MediaTek Dimensity 6400 (як у Realme 15T) у парі з 8 ГБ оперативної пам’яті. Водночас Moto G67 отримав процесор Dimensity 6300 (як у минулорічних Moto G 2025 та Moto G Power 2025) і 4 або 8 ГБ ОЗП. Обидві моделі пропонують конфігурації з накопичувачем місткістю 128 або 256 ГБ та підтримують розширення сховища за допомогою microSD.





Основна камера Moto G77 — 108 Мп із діафрагмою f/1.7, підтримкою 3× зуму без втрати якості та технологією об’єднання пікселів 9-в-1. Її доповнює 8 Мп ультраширококутний модуль. Moto G67 оснащений 50 Мп сенсором Sony LYTIA 600 і таким самим 8 Мп ультраширококутним модулем. Фронтальна камера в обох випадках має 32-мегапіксельний сенсор.

Обидва смартфони отримали акумулятор місткістю 5200 мА•год з підтримкою швидкої зарядки потужністю 30 Вт. Також виробник реалізував сканер відбитків пальців у дисплеї та захист корпусу за стандартом IP64. Пристрої працюють на Android 16 з оболонкою Motorola Hello UX.

Ціна Moto G77 становить €300. На вибір доступні кольори Pantone Shaded Spruce і Pantone Black Olive. Moto G67 коштує €260 та доступний у кольорах Pantone Nile і Pantone Arctic Seal.

Moto G17 та Moto G17 Power

В Moto G17 і Moto G17 Power компанія робить ставку на автономність та доступність. Ці моделі оснащені 6,72-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+, частотою 60 Гц і захистом Gorilla Glass 3. Обидва смартфони використовують процесор MediaTek Helio G81 Extreme (2× Cortex-A75 до 2,0 ГГц, 6× Cortex-A55 до 1,7 ГГц, GPU Mali-G52 MC2). Доступні конфігурації з 4 або 8 ГБ оперативної пам’яті та вбудованим сховищем місткістю 128 або 256 ГБ. Є підтримка карт пам’яті microSD місткістю до 1 ТБ.

На задній панелі розташована подвійна камера. Вона включає головний модуль 50 Мп Sony LYTIA 600, доповнений 5 Мп ультраширококутним модулем. Фронтальна камера — 32 Мп з підтримкою HDR.

Moto G17 отримав акумулятор місткістю 5200 мА•год з підтримкою 18-ватного дротового заряджання. Водночас Moto G17 Power пропонує акумулятор місткістю 6000 мА•год та 30-ватну швидку зарядку TurboPower. Смартфони підтримують Dolby Atmos, мають 3,5 мм аудіороз’єм, NFC, FM-радіо та захист ThinkShield. Оболонка заснована на старішій версії Android 15.

Ціна Moto G17 у Великій Британії стартує з £149,99 за версію 4/128 ГБ, у Німеччині модель 8/128 ГБ коштує €199,99. Вартість Moto G17 Power поки не оголошена.

Джерело: gsmarena, gizmochina