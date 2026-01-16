За романом Агати Крісті: на Netflix вийшов новий детектив із 3-х епізодів

Мартін Фрімен у серіалі "Сім циферблатів Агати Крісті" / Netflix

Відсьогодні на Netflix доступний для перегляду мінісеріал “Сім циферблатів Агати Крісті”, який адаптує один з романів культової авторки детективів.

Сюжет

Серіал складається з 3 епізодів (доступні в українському дубляжі), події яких розгортаються в одному з заміських будинків Англії 1920-х років. Під час вечірки стається загадкове вбивство, яке намагається розслідувати не дуже досвідчена, але кмітлива детективка.

“У 1925 році жарт на вечірці в заміському будинку обертається смертю. Леді Ейлін “Бандл” Брент розслідує моторошний задум вбивства. Леді Катергем і суперінтендант Баттл допомагають розгадати таємницю заміського будинку, яка змінює життя Бандл”.

Актори та виробнича команда

Роль леді Брент взяла на себе Міа МакКенна-Брюс, тоді як її ситуативних помічників зіграли Гелена Бонем Картер та Мартін Фрімен. Останній не вперше приміряє на себе образ асистента детектива і грав Ватсона в популярному серіалі “Шерлок” від BBC.

Сценарій до серіалу адаптував Кріс Чібналл з “Доктору Хто”, а продюсуванням займався правнук Крісті, Джеймс Прічард.

Оцінки

Агата Крісті є однією з найвпливовіших авторок детективів усіх часів, тож не дивно, що кіногалузь так часто звертається до її творів за екранізацією. Останніми та певно найуспішнішими прикладами є фільми Кеннета Брани про Еркюля Пуаро: “Вбивство у Східному експресі”, “Смерть на Нілі” та “Привиди у Венеції”. Утім перші оцінки нового серіалу Netflix можуть дещо знизити очікування глядачів, які сподівались на якісний детектив.

На Rotten Tomatoes “Сім циферблатів Агати Крісті” отримав скромні 62% від критиків на основі 21 рецензії. Загального глядацького рейтингу ще немає, однак є понад 50 відгуків.

В основному нарікають на відсутність напруги чи відчуття загрози, а також повільну оповідь. Похвала дісталася Фрімену та Бонем Картер за чудову акторську гру, елементам гумору та сетингу. Головний вердикт: справжнім шанувальникам детективів та Крісті тут нічого шукати, для решти — серіал може стати чудовою та легкою розвагою на вечір.

“У кращому випадку непоганий мінісеріал, ефективність якого, здається, більше орієнтована на глядачів, які дивляться творіння Netflix, займаючись іншими справами”.

Трейлер