Netflix показав трейлер детективу "Сім циферблатів Аґати Крісті", реліз — 15 січня

Netflix представив офіційний трейлер детективного серіалу “Сім циферблатів Аґати Крісті”, заснований на одному з популярних романів письменниці 1929 року.

Очікувано, історія розгортається в Англії 1920-х років і оповідає про невдалий розіграш в заміському будинку, що призводить до вбивства молодого чоловіка. Закритий простір, талановитий слідчий, моторошні події та купа підозрюваних — очевидний рецепт хорошого детективу, але ще належить подивитись, як із цим впорався сценарист Кріс Чібналл (“Доктор Хто”). Компанію останньому в продюсуванні шоу склав правнук Крісті, Джеймс Прічард.

Netflix показав трейлер детективу "Сім циферблатів Аґати Крісті", реліз — 15 січняNetflix показав трейлер детективу "Сім циферблатів Аґати Крісті", реліз — 15 січняNetflix показав трейлер детективу "Сім циферблатів Аґати Крісті", реліз — 15 січняNetflix показав трейлер детективу "Сім циферблатів Аґати Крісті", реліз — 15 січня

Безперечно шарму серіалу додасть зірковий акторський склад, який включає Гелену Бонем Картер у ролі леді Катерхем та Мартіна Фрімена у ролі суперінтенданта Баттла, поряд з Корі Мілкрістом, Едвардом Блюмелем, Ньяшею Хатенді та Гаєм Сінером. Міа МакКенна-Брюс взяла на себе головну роль леді Брент, якій і належить розслідувати таємничий злочин.

“У новій версії класичної історії від Королеви Детективу безстрашна молода аристократка леді Айлін Брент, на прізвисько Бандл, розслідує вбивство коханого у її родовому маєтку. Готуйтесь до неочікуваного в трьох епізодах, протягом яких Бандл намагатиметься якнайшвидше знайти вбивцю. Час спливає”.

Аґата Крісті залишається однією з найвпливовіших авторок детективів усіх часів, а її романи продано по всьому світу накладом в понад два мільярди примірників. Твори неодноразово екранізували для кіно та телебачення, де останніми та певно найуспішнішими є фільми Кеннета Брани про Еркюля Пуаро: “Вбивство у Східному експресі”, “Смерть на Нілі” та “Привиди у Венеції”. Варто згадати й серіал “Пуаро” який тривав 13 сезонів.

Звісно, оригінальна “Таємниця семи циферблатів” не така відома, як історії про Пуаро чи міс Марпл, однак роман довгий час вважався одним із найбільш грайливих та нетрадиційних творів Крісті. Спочатку задумана як продовження “Таємниці димарів”, історія сильно спирається на теми молодої допитливості, таємних товариств та інтриг вищого суспільства, що робить її природним варіантом для формату обмеженої серії.

“Сім циферблатів Аґати Крісті” складатиметься з трьох епізодів та стартує на Netflix 15 січня.

