Новини Кіно 28.04.2026

"Гра престолів" у всесвіті DC: студія "надінтенсивно" розробляє приквел про Диво-жінку "Втрачений рай"

Вадим Карпусь

Всесвіт DC Studios продовжує розширюватися, і тепер з’явилися свіжі подробиці про одразу два серіали: “Втрачений рай” / Paradise Lost та “Бустер Голд” / Booster Gold. Інформацією поділився співкерівник студії Джеймс Ґанн у соцмережі Threads.


За його словами, серіал “Бустер Голд” досі перебуває у розробці, тоді як приквел про Диво-жінку під назвою “Втрачений рай” перейшов у фазу “надінтенсивної розробки”. Це означає, що проєкт активно готують до наступних етапів виробництва.

Водночас Ґанн уточнив, що не пише сценарії для цих серіалів. Він також зазначив, що проєкт The Authority не вписався у загальну концепцію DCU через сюжетні та практичні причини.

Серіал “Втрачений рай” стане приквелом про Диво-жінку, але не покаже нову версію Діани Прінс. Події розгорнуться за багато років до її народження і зосередяться на амазонках острова Теміскіра. Історія досліджуватиме їхню багаторічну історію з політичними інтригами, які сам Ґанн порівнював з “Грою престолів”.


Фактично серіал має розширити “міфологію” Диво-жінки у новому DCU. При цьому розвиток цього напряму йде паралельно з підготовкою повноцінного фільму про героїню. Сценарій стрічки пише Ана Ногейра, відома роботою над “Супердівчина“. За словами Ґанна, і цей фільм, і “Хоробрий та сміливий” / The Brave and the Bold перейдуть у виробництво одразу після завершення сценаріїв.

Серіал “Бустер Голд” також рухається вперед, але поки без чітких деталей. Раніше шоуранер Девід Дженкінс підтвердив, що проєкт залишається в роботі й ніхто його не закривав.

Навколо кастингу вже з’являються чутки. Зокрема, згадують Кумейл Нанджіані, але офіційного підтвердження немає. Сам герой вважається одним із найіронічніших персонажів DC, тож серіал може додати легшого тону в оновлений всесвіт.

На цей момент жоден із серіалів не має анонсованих акторів чи дат виходу. Втім, за формулюванням Ґанна видно, що саме “Втрачений рай” найближчий до наступного етапу і виходу.

Отже, DC Studios поступово формує новий телевізійний напрям DCU. Обидва проєкти показують, що студія робить ставку не лише на великі фільми, а й на глибше розкриття персонажів через серіали.

Чорна вдова у DC: “Бетмен 2” залучає Скарлетт Йоханссон на головну роль

Джерело: screenrant

