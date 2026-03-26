26.03.2026

Ерік Кріпке ненавидить серіали, що завершуються без жертв: "Хлопаки" покажуть як треба

Катерина Левицька

З наближенням релізу п’ятого сезону серіалу “Хлопаки” Ерік Кріпке дав розгорнуте інтерв’ю журналу SFX, де серед іншого підтвердив “великі втрати” серед персонажів у фіналі. Сам шоуранер різко критикує масштабні фантастичні шоу, які бояться жертв і не вбивають головних героїв наприкінці.


“Я постійно кричу на екран: “Все має ціну! Це вам не зійде з рук”.

Він додав, що до фіналу серіалу “Хлопаки” не доживуть деякі улюбленці. Імен не назвав, але, схоже, слід серйозно хвилюватися за долю таких персонажів, як Біллі Бутчер чи Г’юї.

“Можна дозволити персонажам пережити такі емоційні зіткнення, від яких вони вже ніколи не оговтаються. Ми хотіли використати це на максимум і створити по-справжньому вражаючи моменти”, — каже Кріпке. “Це битва і в ній будуть втрати. Інакше це було б нереалістично”.

Навряд слова Кріпке здивували когось із фанів, оскільки про втрати на завершенні серіалу “Хлопаки” і він сам, і актори говорили чи не в кожному інтерв’ю. В лютому Карл Урбан, який грає Бутчера, заявив, що в п’ятому сезоні “ніхто не в безпеці”, а перший фатальний випадок, який “змінить правила гри”, станеться вже у першому епізоді.

“У кожному сезоні, але особливо в цьому, вже з першої серії думаєш: вау. Ніхто не в безпеці. Смерті від самого старту. Поїхали! Останній сезон! Все поставлено на мапу!” — дражнив Урбан.

Досі “Хлопаки”, попри усі криваві сцени, грали зі смертями доволі обережно: окрім дівчини Г’юї, більшість втрат стосувалися виключно антагоністів. Події п’ятого сезону розгортаються навколо планів команди “знищити всіх суперів”, доки Хоумлендер (Ентоні Старр) засів у Білому домі й намагається досягти безсмертя.


Перші епізоди п’ятого сезону “Хлопаків” стартують на Prime Video 8 квітня — повний розклад можна переглянути за посиланням.

Джерело: Games Radar

