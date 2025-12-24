Заарештовані виробники підроблених телефонів Samsung — вилучені сотні фальшивок

Новини WTF 24.12.2025 comment views icon

В Індії правоохоронці викрили масштабну схему з нелегальної збірки та продажу підроблених преміальних смартфонів Samsung. Під час спецоперації в районі Карол-Багх у Делі поліція заарештувала чотирьох осіб, зокрема ймовірного організатора схеми. Загалом вилучили понад 500 фальшивих телефонів.

Рейд провели в ніч з 13 на 14 грудня після отримання оперативної інформації. У магазині в районі Беадонпура підозрювані збирали “преміальні смартфони Samsung” з комплектуючих, які завозили з Китаю. Після цього пристрої продавали як нові на відкритому ринку.

Поліція повідомила про вилучення 512 підроблених смартфонів Samsung, серед яких були моделі серій Ultra, Fold і Flip. Разом із готовими пристроями правоохоронці конфіскували 124 материнські плати, 138 акумуляторів, 459 фальшивих IMEI-наклейок із маркуванням Made in Vietnam, а також спеціалізовані інструменти для складання телефонів.

За даними слідства, учасники схеми закуповували материнські плати, камери, динаміки, корпуси та заднє скло в Китаї. Після збірки таких конструкторів вони наклеювали підроблені IMEI та продавали смартфони за ціною від 35 тис. до 40 тис. індійських рупій ($390-450) за одиницю, видаючи їх за оригінальні пристрої Samsung.

Затриманих ідентифікували як Хакіма (36 років), Мехтаба Ахмада Ансарі (36 років), Раві Ахуja (36 років) та Рахула (33 роки). Усіх заарештували безпосередньо під час рейду. Під час допитів слідчі встановили, що саме Хакім був організатором схеми. Попри освіту лише до 8 класу, він координував імпорт компонентів і процес складання смартфонів, орієнтуючись на найбільш популярні та дорогі моделі Samsung, які користуються стабільним попитом.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтями Закону про телекомунікації Індії, а також за статтями щодо шахрайства та надання неправдивої інформації. Наразі триває подальше розслідування: правоохоронці намагаються простежити ланцюг постачання, встановити покупців і виявити ширшу мережу, пов’язану з виробництвом і збутом підроблених преміальних смартфонів.

Джерело: indianexpress

