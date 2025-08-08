Samsung Galaxy Fold7, Flip7 та Watch8 вже в Україні: смартфони коштують від 42 тис. грн, годинники стартують з 15 тис.

В Україні стартують продажі Galaxy Fold7, Galaxy Flip7 та серії Galaxy Watch8 / Depositphotos

Компанія Samsung Electronics Україна повідомила про початок продажів нових мобільних пристроїв, анонсованих на нещодавньому заході Samsung Unpacked. Мова йде про складані смартфони Galaxy Fold7 і Galaxy Flip7, а також нову серію смартгодинників Galaxy Watch8.

Samsung Galaxy Fold7

Galaxy Fold7 став ще тоншим (8,9 мм у складеному стані) та легшим (215 г) завдяки новому шарніру Armor FlexHinge й алюмінієвому каркасу Armor Aluminum. У смартфона збільшилися дисплеї: зовнішній — 6,5” (2520×1080, 120 Гц, 2600 ніт), внутрішній — 8” (2184×1968, Dynamic AMOLED 2x, 1–120 Гц). Обидва захищені сучасним склом (Gorilla Glass Ceramic 2 та Victus 2), а фронтальні камери — по 10 МП. Підтримки S Pen немає.

Основна камера — 200 МП (ISOCELL HP2), як у Galaxy S25 Ultra, плюс 10 МП телефото з 3х зумом і 12 МП надширококутна з Dual Pixel AF. Усередині розмістився процесор Snapdragon 8 Elite, 12 або 16 ГБ ОЗП і накопичувач місткістю від 256 ГБ до 1 ТБ. Fold7 підтримує Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, має акумулятор місткістю 4400 мАг і підтримує зарядку: 25 Вт дротову, 15 Вт бездротову, 4,5 Вт реверсивну.

Смартфон Samsung Galaxy Fold7 доступний у кольорах: Сріблясто-блакитний, Глибокий чорний, Сріблясто-сірий за ціною від 84 999 грн.

Samsung Galaxy Flip7

Galaxy Flip7 отримав більший зовнішній дисплей FlexWindow — 4,1” Super AMOLED (948×1048, 120 Гц, 2600 ніт) із дуже тонкими рамками (1,25 мм) і підтримкою застосунків та Google Gemini. Внутрішній дисплей Dynamic AMOLED 2X зріс до 6,9” (2520×1080, 1-120 Гц, 2600 ніт). Обидва екрани захищені Gorilla Glass Victus 2. Пристрій став тоншим (13,7 мм у складеному вигляді) й легким (188 г), має захист IP48.

Flip7 працює на чипі Exynos 2500 з 12 ГБ ОЗП і накопичувачем місткістю 256 або 512 ГБ. Акумулятор збільшили до 4300 мА·год із підтримкою 25 Вт дротової та бездротової зарядки. Основна камера подвійна: 50 МП з OIS + 12 МП ультраширик; фронтальна — 10 МП. Смартфон постачається з Android 16 та One UI 8, підтримує функції ШІ для екранів і камери.

Розкладачка Galaxy Flip7 доступна у кольорах: Сріблясто-блакитний, Глибокий чорний, Червоний корал за ціною від 49 999 грн.

Водночас Samsung запропонувала доступнішу версію Galaxy Flip7 FE, яку по суті можна назвати перевиданням Flip6. Вона використовує трохи менший 6,7-дюймовий внутрішній дисплей, 3,4-дюймовий зовнішній екран, чипсет Exynos 2400 з минулорічної серії Galaxy S24, лише 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 або 256 ГБ вбудованого сховища. Місткість батареї становить 4000 мА∙год. Камери такі ж, як у звичайного Flip7.

Версія Samsung Galaxy Flip7 FE доступна у чорному та білому кольорах за ціною 41 999 грн.

Samsung Galaxy Watch8

Смартгодинник Galaxy Watch8 став найтоншим у серії — лише 8,6 мм завтовшки. Доступний у корпусах 40 мм та 44 мм з круглими Super AMOLED-дисплеями діагоналлю 1,34” (438×438) і 1,47” (480×480) відповідно, з піковою яскравістю 3000 ніт. Працює на новому чипі Exynos W1000 у парі з 2 ГБ ОЗП і 32 ГБ ПЗП. Місткість батареї становить 325 мА·год (40 мм) або 435 мА·год (44 мм), підтримується швидка бездротова зарядка.

Серед датчиків: BioActive Sensor, термометр, акселерометр, барометр, гіроскоп, освітленість, компас. Модель має захист 5ATM, IP68, MIL-STD-810H, підтримує LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, GPS. Новинка працює на Wear OS 6 з One UI 8 Watch, має інтеграцію з Google Gemini для голосових команд та розширені функції сповіщень і віджетів.

Розумний годинник Galaxy Watch8 має кольори графітовий та срібний і надійшов у продаж в Україні за ціною 14 999 грн.

Samsung Galaxy Watch8 Classic

Galaxy Watch8 Classic повернув фізичний обертовий безель і додав нову кнопку швидкого доступу. Ця модель має лише один розмір — 46 мм, з 1,34-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм (438×438 пікселів) та товщиною корпуса 10,6 мм. Батарея зросла до 425 мА·год. Це компактніше, ніж у Watch6 Classic, але зберігає зручність керування.

Смартгодинник оснащений чипом Exynos W1000, 2 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ ПЗП (у 4 рази більше, ніж у попередника). Пристрій містить той самий набір сенсорів і підтримує LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, GPS. Він працює під управлінням One UI 8 Watch на базі Wear OS 6, із покращеним інтерфейсом, ШІ-асистентом Gemini та новими функціями для здоров’я й керування застосунками.

Модель Galaxy Watch8 Classic в чорному та білому кольорах коштує від 19 999 грн.

Українським покупцям також пропонується версія Galaxy Watch Ultra в кольорах титановий сірий, титановий срібний і новий титановий синій. Ціна становить 28 999 грн.

При покупці складаних смартфонів Fold7, Flip7 або Flip7 FE користувачі отримують безкоштовний доступ на 6 місяців до Google AI Pro і 2 ТБ хмарного сховища.