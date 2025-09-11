Новини ШІ 11.09.2025 comment views icon

Забудьте про Nano Banana: власник TikTok запустив генератор зображень, що "побив у тестах" модель Google

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Забудьте про Nano Banana: власник TikTok запустив генератор зображень, що "побив у тестах" модель Google
Seedream 4.0 / ByteDance

Власник TikTok — компанія ByteDance — презентував свою нову ШІ-модель для генерації зображень під назвою Seedream 4.0. Китайський гігант прямо заявляє про конкуренцію з Nano Banana.

Розробники кажуть, що необроблені картинки Seedream 4.0 генеруються в більше ніж в 10 разів швидше, ніж раніше. Модель отримала оновлену архітектуру та швидший рушій, а також поєднала можливості попередніх версій Seedream 3.0 (текст в зображення) та SeedEdit 3.0 (редагування зображень). Ціна залишилася тією ж — $30 за 1000 генерацій.

ByteDance прямо каже, що їхня модель перевершує Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) у внутрішніх тестах MagicBench. Окремо відзначають швидкість адаптації за підказками та якість редагування. Але підтвердити інформацію важко, бо офіційного технічного звіту компанія не публікувала. Принаймні перші користувачі відгукуються позитивно. Зокрема нахвалювали, що достатньо додати кілька слів у підказці, щоб картинка одразу підлаштувалася під них.

Seedream 4.0 доступна у застосунках ByteDance — Jimeng і Doubao AI, а також через хмарний сервіс Volcano Engine для корпоративних клієнтів. На міжнародній платформі Fal.ai за одне згенероване зображення просять $0,03, що трохи дешевше за Gemini 2.5 Flash Image — $0,039.

Наразі Nano Banana впевнено тримається на вершині світових рейтингів, оскільки якість моделі дійсно вражає. Поки що китайська Seedream 4.0 не пройшла офіційних бенчмарків, тож стверджувати, що вона вирвалася вперед недоречно. Але факт залишається фактом: ByteDance очевидно налаштована на пряму конкуренцію з Google.

А крім протистояння з американською компанією, китайська індустрія ШІ переживає справжній бум. Конкуренцію власнику TikTok складають Kuaishou, Tencent та інші гравці. А ще нещодавно вийшов інший гучний інструмент — генератор відео Vidu, який робили разом Університет Цінхуа та стартап Shengshu AI. Ринок постійно колихає від новинок та гучних заяв, тож попереду буде ще більше подібних моделей.

Джерело: SCMP

