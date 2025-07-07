Дешевша Tesla чи зменшена Model Y? Помічений дивний прототип авто

На шпигунських фото засвітився прототип нової Tesla / Х @TeslaCamera

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На тлі суттєвого зниження попиту, Tesla знову стала героєм шпигунських фото. Новий загадковий електромобіль засвітився поблизу заводу у Фрімонті. З вигляду — майже як Model Y, але ніби трохи компактніший. І це підкидає жару в давно тліючі чутки про плани випуску дешевшої версії популярного кросовера.

Останні кілька місяців поблизу фірмового заводу Tesla у Каліфорнії регулярно з’являється закамуфльований електрокросовер, який дуже нагадує Model Y. Ці фото збурили інвесторів і фанатів бренду: може, це саме той міфічний «доступний» Tesla-мобіль, про який говорять роками?

Колись Ілон Маск обіцяв електрокар за $25 000, але навесні 2024 року цю програму тихо прикрили. Два проєкти під кодовими назвами NV91 і NV92, які мали стати основою нового бюджетного електромобіля на свіжій платформі, було скасовано. Причина — цілком земна: виробництво Model 3 і Model Y почало простоювати, а попит просів. Тож замість створювати щось нове, вирішили використати наявні потужності по максимуму.

Судячи з останніх заяв самої Tesla, усе зводиться до того, що «нові доступні моделі» — це насправді спрощені існуючі Model 3 та Model Y. Ймовірно, вони будуть злегка зменшені, можливо, з новими назвами, але без технічної революції чи створення бюджетної версії з нуля. Мовляв, якщо збираєш усе на тій самій лінії — не розгуляєшся.

🔥Tesla's affordable new vehicle spotted during testing! Tesla, which previously announced plans to launch lower-cost vehicles, may finally be close to unveiling the first of these models — albeit after some delays. Believed to be a prototype of the vehicle codenamed E41, the… pic.twitter.com/d5dV0piu0m — TeslaDashCam (@TeslaCamera) July 4, 2025

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І ось тепер як підтвердження цієї версії — знову цей прототип, який усі вже бачили. Ті ж обводи, ті ж пропорції, лише габарити можуть відрізнятись на кілька сантиметрів. На вигляд — копія Model Y, просто на дієті. Також можна очікувати деяких спрощень в технічних характеристиках та інтер’єрі.

Отже, Tesla, ймовірно, готує «нову» модель, яка буде дуже схожа на вже існуючу. Це не та сама легендарна «Tesla за $25 000», а швидше — розумна оптимізація ресурсів і маркетинг зі спецефектами. Можливо, буде інша назва і на пару кнопок менше в салоні, але глобальних змін чекати не варто.

Залишається хіба що одне: стежити за наступними «зливами» і рахувати сантиметри. Бо, схоже, в Tesla все нове — це добре переосмислене старе. Навіть попри критику через відсутність радикального оновлення модельного ряду.

Джерело: electrek

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