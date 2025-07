Дешевша Tesla чи зменшена Model Y? Помічений дивний прототип авто

На тлі суттєвого зниження попиту, Tesla знову стала героєм шпигунських фото. Новий загадковий електромобіль засвітився поблизу заводу у Фрімонті. З вигляду — майже як Model Y, але ніби трохи компактніший. І це підкидає жару в давно тліючі чутки про плани випуску дешевшої версії популярного кросовера.

Останні кілька місяців поблизу фірмового заводу Tesla у Каліфорнії регулярно з’являється закамуфльований електрокросовер, який дуже нагадує Model Y. Ці фото збурили інвесторів і фанатів бренду: може, це саме той міфічний «доступний» Tesla-мобіль, про який говорять роками?

Колись Ілон Маск обіцяв електрокар за $25 000, але навесні 2024 року цю програму тихо прикрили. Два проєкти під кодовими назвами NV91 і NV92, які мали стати основою нового бюджетного електромобіля на свіжій платформі, було скасовано. Причина — цілком земна: виробництво Model 3 і Model Y почало простоювати, а попит просів. Тож замість створювати щось нове, вирішили використати наявні потужності по максимуму.

Судячи з останніх заяв самої Tesla, усе зводиться до того, що «нові доступні моделі» — це насправді спрощені існуючі Model 3 та Model Y. Ймовірно, вони будуть злегка зменшені, можливо, з новими назвами, але без технічної революції чи створення бюджетної версії з нуля. Мовляв, якщо збираєш усе на тій самій лінії — не розгуляєшся.

