Замість утилізації — в хот-доги. Лікарня з Таїланду розкрила діагнози пацієнтів на "обгортках" вуличної їжі

Вірусне фото вуличної закуски, загорнутої в медичну довідку / Doctor Lab Panda, Bangkok Post

Одну з приватних лікарень Таїланду оштрафували за порушення конфіденційності клієнтів, після того, як їхні прізвища та діагнози помітили на обгортках вуличної їжі.

Виявилось, що замість того, аби утилізувати старі документи, їх просто “перепрофілювали” і віддали торговцям вуличної їжі для використання в якості обгорток.

Вперше про порушення дізнались із соцмереж у травні 2024 року, коли місцевий блогер Doctor Lab Panda оприлюднив фото з вуличною закускою Khanom Tokyo, загорнутою в те, що колись було медичною довідкою чи звітом — з іменами та прізвищами клієнтів, їхніми діагнозами та результатами лабораторних аналізів.

Блогеру в цьому випадку дістались наїдки з висновком чоловіка, інфікованого вірусом гепатиту В.

“Чи варто мені продовжувати їсти, або ж цього достатньо?”, — запитував Doctor Lab Panda у дописі, який зібрав 33 000 реакцій та 1700 коментарів.

У коментарях в основному критикували лікарню, однак дехто з користувачів був найбільш стурбований безпекою харчових продуктів.

“Треба бойкотувати продавців, які використовують такий перероблений папір. Вони знають, що це небезпечно”, — пише один з коментаторів. Інший додав: “Вірус гепатиту В навряд чи передається через папір. Однак ми стурбовані тим, що папір пройшов через невідомо скільки рук, а токсичні речовини з друкарської фарби могли забруднити їжу”.

Подальше розслідування Комітету із захисту персональних даних Таїланду виявило витік понад 1000 сторінок конфіденційних записів. 1 серпня 2025 року лікарню зрештою визнали винною у “неналежному забезпеченні захисту та утилізації даних клієнтів” і наклали штраф у розмірі 1,21 млн бат (близько $37 000).

Назву медзакладу не розкривають, однак відомо, що він приватний і розташовувався в провінції Убонратчатхані. У звітах уточнюють, що послуги утилізації лікарня передала на аутсорс невеликому сімейному бізнесу, який зберігав документи вдома замість того, щоб їх знищувати. Підрядник так само отримав штраф у розмірі 16 940 бат ($523) за неналежне поводження з персональною інформацією.

Джерело: Bangkok Post, SCMP