Запущений перший у світі квантовий комп'ютер на кремнієвих чипах

Стартап з Лондону Quantum Motion представив перший повнофункціональний квантовий комп’ютер на кремнієвих чипах.

Перший у світі кремнієвий квантовий комп’ютер був розгорнутий у Національному центрі квантових обчислень Великої Британії (NQCC). Вперше квантовий комп’ютер було створено із використанням процесу виготовлення кристалів на основі структури метал-оксид-напівпровідник (КМОН) — тієї самої транзисторної технології, що використовується у звичайних комп’ютерах. Ключовим стало створення кріоелектроніки, яка поєднує кубіти з керуючими мікросхемами, що працюють за наднизьких температур.

“Це переломний момент у розвитку квантових обчислень. Сьогоднішня заява демонструє можливість створення надійного та функціонального квантового комп’ютера з використанням наймасштабованішої у світі технології, придатної для масового виробництва”, — заявив гендиректор Quantum Motion Джеймс Пелліс-Діммок.

Система поєднує у собі квантовий процесор з користувацьким інтерфейсом і стеком керування, який підтримує стандартні галузеві фреймворки, як от Qiskit и Cirq. Він також відрізняється оптимальним для центру обробки даних простором, займаючи всього три 19-дюймові серверні стійки, в яких розміщуються холодильник для розведення та вбудована електроніка управління.

Допоміжне обладнання працює окремо від основної системи, що забезпечує легку інтеграцію у стандартні середовища центрів з обробки даних. Модульна система дозволяє модернізацію до значно потужніших квантових процесорів без збільшення габаритів системи.

Quantum Motion використав великосерійні промислові процеси виготовлення 300 мм мікросхем на комерційних ливарних заводах для створення кубітів. Архітектура, стек управління та підхід до виробництва розраховані на масштабування для розміщення мільйонів кубитів і прокладають шлях для стійких до відмов, масштабованих і комерційно життєздатних квантових обчислень.

За словами президента стартапу Хьюго Салеха, Quantum Motion перебуває на шляху до виведення на ринок комерційних квантових комп’ютерів вже протягом найближчих 5 років. Ключовий квантовий процесор об’єднує обчислювальні, зчитувальні та керуючі компоненти в один щільний, повторюваний масив. Така конструкція дозволяє у майбутньому розширювати кількість кубітів до мільйонів на кристал без зміни фізичних габаритів.

Представники стартапу заявляють, що їхній комп’ютер являє собою прорив у машинному навчанні на базі штучного інтелекту, забезпечуючи ефективнішу роботу та автоматизовані алгоритми керування і калібрування.

Джерело: Interesting Engineering