Запускаємо «Раду авторів» – читачі ITC.UA розвиватимуть спільноту разом з редакцією

Ми відмовляємося від слова «блоги» і запускаємо «Раду авторів». Невелике, але надзвичайно важливе оновлення про те, як буде розвиватися спільнота ITC.

Коли ми додали можливість публікувати тексти для всіх, це був лише перший крок до створення спільноти в ITC.ua. З моменту запуску на сайті були опубліковані 133 не редакційні тексти, це, швидше за все, більше, ніж за всю історію видання 🙂 Про всяк випадок, хочу нагадати, що ви можете постити не тільки довгі об’ємні статті, а й ділитися мемом, короткою думкою, або, навіть, новиною. Не всі подібні матеріали потраплять на головну сторінку, але інші читачі побачать їх у віджетах в різних місцях сайту, і в розділі «Дописи».

«Рада авторів» – що це таке і чому ми її заснували

А тепер про те, для чого написаний цей пост. Як і в будь-якому співтоваристві, вектор розвитку ITC.ua повинен визначатися не тільки адміністрацією сайту, а й членами спільноти. Тому, ми анонсуємо «Раду авторів», групу з 9 осіб, які зможуть безпосередньо впливати на розвиток ресурсу, і, як приємний бонус, щомісяця отримувати смаколики і бонуси від редакції та партнерів.

До складу «Ради авторів» входять четверо осіб, які приєдналися до неї за особистим запрошенням адміністрації ITC:

Забігаючи наперед, скажу, що у нас ще є кілька вільних місць. Зацікавлені, будь ласка, напишіть мені електронний лист у вільній формі за адресою [email protected], з коротким описом ідей про те, як ви можете допомогти нам розвивати спільноту. Обіцяю відповідати особисто на всі листи.

Отже, продовжимо. Ми створили Telegram-чат для «Ради авторів», де обговорюємо розвиток спільноти та можливі покращення на сайті. Також члени Ради пообіцяли радувати читачів своїми записами хоча б раз на тиждень.

Які можливості отримує «Рада авторів»?

публікація власних постів без премодерації;

можливість модерувати коментарі на сайті;

можливість схвалювати чужі пости, якщо редакції, наприклад, немає на місці;

запрошення на заходи, куди зазвичай запрошують редакторів видання. Виставки, конференції, ярмарки, презентації. Члени Ради, до речі, вже встигли побувати на книжковому ярмарку та VR-заході у Києві;

щомісячні приємні сюрпризи від спонсорів (які саме — поки не готовий сказати, після публікації цього посту підемо домовлятися про співпрацю). Це можуть бути книги (і майже напевно будуть), гаджети, знижки або бонуси в різних сервісах та інші корисні речі.

А ще ми прибрали слово «Блоги» з сайту. Тому що всі ми, адміністрація, читачі, автори, є членами однієї спільноти з рівними правами та можливостями. Тому, зараз за замовчуванням статус профілю – «Автор», всі читацькі записи публікуються в тематичних розділах сайту, а розділ «Блоги» в українській версії називається «Дописи», а в російській версії – «Посты» (У ньому зібрані тільки тексти від читачів).

До чого ми хочемо прийти в майбутньому і навіщо ми все це робимо

Ми хочемо прийти до повноцінного співтовариства, де всі ми будемо обговорювати хобі і захоплення, пов’язані з IT, гаджетами, автомобілями, кіно і музикою, іграми та іншими темами, які висвітлює наш ресурс. А також до того, що читачі будуть ділитись своїми особистими враженнями від ігор, фільмів, нової техніки і будуть додавати на сайт контент, який редакція не публікує.

Також, на мою думку, ця спільнота буде максимально децентралізованою, а її розвиток залежатиме не лише від редакторів, а й від учасників. Оголошення «Ради авторів» – перший, але не останній крок в цьому напрямку.

Чи отримаю я за це гроші? Скільки я буду заробляти?

Передбачаючи питання про гроші, яке обов’язково зададуть в коментарях – а чи будуть за це все платити авторам. Відповідь — ні, але, можливо, так. Ми, як видавці, не заробляємо на новому напрямку, банерна реклама максимально окупить зарплату модератора. Ми робимо це, тому що вважаємо цікавим і крутим будувати найбільшу ІТ-спільноту в Україні, де обговорюватимуть не лише роботу в ІТ-компаніях, як на відомих ресурсах, а й те, що нас усіх дійсно цікавить 😊

Налаштовуючи NAT-сервер вночі для звалища фільмів, або піднімаючи Apache для пет-проекту, ми робимо це не за гроші, а робимо це тому, що нам цікаво та в кайф. Дописи на ITC – це не робота, а можливість поділитися своїм досвідом, думками і міркуваннями з такими ж гіками і шанувальниками технологій. І вже після цього обговорювати це в коментарях.

Зі свого боку обіцяю частіше організовувати різні конкурси з крутими призами, а також дарувати подарунки від спонсорів активним членам спільноти на регулярній основі, не прив’язуючись до конкурсів. Також розглядаємо варіанти донатів для авторів — це можуть бути грошові донати через традиційний банківський процесинг, або токени різних криптопроектів.

Що далі

Далі плануємо

в якості експерименту додати на сайт живий чат, де можна буде спілкуватися без прив’язки до конкретних постів (якщо читачам він не сподобається, ми його видалимо);

додати можливість донатів для авторів в тій чи іншій формі;

додати можливість публікувати повідомлення без премодерації авторам з «перевіреним профілем». Ні, ми не Ілон Маск, це буде безкоштовно;

можливість авторизуватися не тільки за допомогою облікового запису на сайті, але і інших сервісів – Google, Facebook, Linkedin, Disquss;

незабаром ми оголосимо про власну велику волонтерську ініціативу. Вона не має прямого відношення до спільноти, але ми сподіваємося на вашу допомогу в її розвитку;

власний анонімний пошук роботи, в партнерстві з великим і відомим проектом.

Дякую, що дочитали до кінця. Давайте зараз обговоримо все це в коментарях!