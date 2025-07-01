У Steam масово продають крадені інді-ігри — один з користувачів пропонує понад 70 «нових» релізів

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У Steam почастішали випадки, коли шахраї крадуть інді-ігр та продають їх під власним іменем

У більшості випадків йдеться про ігри, опубліковані на Itch.io — майданчику для незалежних розробників, де часто з’являються оригінальні прототипи, демки чи готові продукти. Один з «підприємливих» користувачів під ніком «Me» встиг завантажити понад 70 чужих проєктів в Steam. Серед них були, як аматорські проєкти, так і повноцінні релізи. Фактично подібні користувачі до «Me» просто копіюють чужу роботу, додають її у Steam, іноді без жодних змін, і виставляють на продаж.

Одним з викрадених проєктів став HardCop2, яку взагалі-то розробив Tokagrien, але її опублікували в Steam у лютому 2021 року. Далі «Me» викрав Dungeon Minesweeper Chronicles від Aftertea_time. Деякі з цих ігор стали платними: наприклад, платформер Artificial Gravity Cat продається за $5, хоча інші, як Big Survivor, доступні безплатно.

Більшість крадених проєктів уже зникли зі Steam, але частина ще лишається в магазині. Поки ситуацію не помітить оригінальний розробник або обурена спільнота — Valve майже не реагує. Схема працює так: спершу хтось краде інді-гру, далі заливає її у Steam, а потім просто чекає, поки її приберуть — якщо взагалі приберуть.

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Проблема не обмежується лише ПК. Схожа ситуація — на PlayStation та Nintendo Switch, де часто можна натрапити на підробки, примітивні копії або повні клони популярних ігор. Великі платформи на кшталт Steam не надто прагнуть розв’язувати цю проблему, попри доходи від продажу контенту. А інді-розробникам доводиться самостійно витрачати ресурси, щоб боротися з такими порушеннями, оскільки не мають потужного юридичного захисту, як великі компанії.

Джерело: TechSpot