Новини Технології 01.07.2025 о 16:06 comment views icon

Перший футбольний матч між роботами — вони поводилися як малюки

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Вадим Карпусь

Автор новин

Перший футбольний матч між роботами — вони поводилися як малюки
В Китаї пройшов перший футбольний матч між автономними гуманоїдними роботами / YouTube Guardian News
Розділ Технології виходить за підтримки

Поки люди сперечаються, чи штучний інтелект забере в нас роботу, а Boston Dynamics дивує всіх роботами, що стрибають краще за гімнастів, у Китаї відбувся менш драматичний, але не менш цікавий експеримент. Уперше пройшов футбольний матч між автономними гуманоїдними роботами. Без драм, без загроз — лише машинки, які нагадують маленьких дітей, що тільки вчаться ходити, а тому кумедні у своїй незграбності.

У матчі взяли участь чотири команди — по три роботи в кожній. Вони мали грати за класичними футбольними правилами, хоча гра більше нагадувала мультик: спроби встояти на ногах, незграбні удари, повільні реакції. Усе це виглядало кумедно, але це не просто шоу — за кожним роботом стояла команда дослідників, які програмували його дії та навички.

Змагання організувала компанія Booster Robotics, а керували «мозками» роботів студенти китайських університетів. Вони створили алгоритми для автономної роботи роботів під час гри. Перемогу здобула команда THU Robotics з Університету Цінхуа, яка переграла суперників із Китайського аграрного університету з рахунком 5:3. І не тому, що роботи сильніші — просто алгоритми виявились ефективнішими.

Кожна дія на полі — це результат обчислень, реакція на ситуацію, адаптація до змін. Такі змагання допомагають не просто «навчити» робота, а й протестувати, як працюють системи ухвалення рішень у складних умовах. По суті, це аналог штучного інтелекту в комп’ютерних іграх, тільки з виведенням в реальний світ.

Поки що такі роботи не загрожують футболістам-професіоналам. Але глядачі були в захваті — як і CEO Booster Robotics Чен Хао. Він уже задумується про наступний крок: матчі між роботами та людьми. Але додає, що перед цим необхідно забезпечити абсолютну безпеку.

Хоч зараз це схоже на кумедну виставу, сам факт проведення такого турніру — важливий. Адже саме так і починається шлях до справжнього прориву: з невдалих ударів, падінь і перших голів. І хоча ці роботи ще не чемпіони, вони вже стали платформою для розвитку технологій, які в майбутньому можуть знайти застосування в зовсім інших сферах — від пошуку і порятунку до індустрії розваг.

Поки що ми просто спостерігаємо за тим, як машини навчаються. Але недалеке майбутнє обіцяє набагато цікавіші змагання.

Джерело: pcgamer

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