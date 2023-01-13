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Зараз в Україні працює вже близько 30 тис. терміналів Starlink, сотні з них в Пунктах незламності – Михайло Федоров

Зараз в Україні працює вже близько 30 тис. терміналів Starlink, сотні з них в Пунктах незламності – Михайло Федоров

Раніше вже повідомлялося, що термінали Starlink дозволяють відновити зв’язок в регіонах, які були звільнені ЗСУ від російських окупантів. Також вони активно використовуються і в Пунктах незламності. Як розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, зараз в Україні працює вже близько 30 тис. терміналів Starlink, які були отримані завдяки домовленостям Мінцифри з міжнародними донорами та партнерами.

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«Останню партію – 8 тисяч терміналів – допомогла придбати Польща. Сотні Старлінків з цієї партії вже працюють в Пунктах незламності по всій країні. Ще частину передали енергетикам та медикам», – зазначив голова Мінцифри.

Михайло Федоров також завітав до одного із Пунктів незламності ДСНС в Київській області та протестував, як працює супутниковий інтернет завдяки терміналам Starlink.

Додатково зазначається, що команда Мінцифри продовжує вести перемовини зі SpaceX та партнерами, щоб Україна отримала ще більше терміналів Starlink.


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